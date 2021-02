Poftiți la circ, 15 februarie 2021. Giani Kiriță a făcut o dezvăluire neașteptată: „Dacă nu mă însor acum, n-o mai fac niciodată”

Citește și: Poftiți la circ, 15 februarie 2021. Giani Kiriță a fost pus să mulgă caprele. Ce i-a făcut Nea Marin, chiar în timp ce muncea

Am putul s-o vedem pe Diana Munteanu umplând găleți cu nămol și pe Cezar Ouatu ungând turistele de la Techirghiol, pe care le-a încântat cu arii de operă. De asemenea, am putut s-o vedem pe frumoasa blondină și la dat cu grebla pe plajă, pentru a face curat, sau la spălat șezlonguri.

Giani Kiriță, în schimb, după ce a terminat de cules nămol la bordul unei ambarcațiuni, a descoperit cum stă treaba cu mulsul caprelor și a avut ocazia de-a conduce o căruță trasă de un măgar. Desigur, nu au lipsit nici tachinările între el și Nea Marin. Ba mai mult decât atât, acesta a fost fugărit cu praștia de gaza emisiunii „Poftiți la circ” și a ieșit show de zile mari.

Giani Kiriță a făcut o dezvăluire neașteptată la „Poftiți la circ”

Printre numeroasele sarcini primite de Giani Kiriță în ediția 22 s-a numărat și munca la o spălătorie industrială.