Poftiți la circ 2020, ediția 1. Povestea Circului Belluci, locul unde se desfășoară Poftiți la circ cu nea Marin Barbu

De-a lungul timpului, circarii de la Bellucci și-au modificat structura spectacolului și s-au adaptat vremurilor. Un incident grav i-a făcut pe circarii Bellucci să schimbe cu totul formatul spectacolului. Un șarpe a mușcat un copil din public.

Chiar dacă mușcătura șarpelui nu a fost una gravă, pentru că acesta era neveninos, incidentul i-a făcut pe circari să-și regândească spectacolul. Așadar, familia Bellucci a renunțat la numerele cu animale, înainte să fie dispusă legea care prevede interzicerea animalelor în circuri.

Familia Bellucci, îndrăgostită de România

Cu rulotele și camioanele lor, circarii de la circul Bellucci cutreieră lumea în lung și în lat și le face plăcere când vin în România. Nu mai vorbim că Sony și sora acestuia sunt căsătoriți cu români.

„Am venit cu circul nostru acum 16 ani și am descoperit o țată minunată. Din România am plecat acum 5 ani pentru că am hotărât să schimbăm total formula de spectacol și de fiecare dată când ne întorceam a fost emoție mare pentru că ne simțim bine aici. Când mergem în Italia nu suntem atât de fericiți. A fost o plăcere imensă să ne întoarcem”, a afirmat Jennifer.

„Eu am soția româncă, sora mea are soțul român și a fost o plăcere să ne întoarcem”, a completat Sony.

Nea Marin Barbu, prieten vechi cu circarii de la Bellucci

În plus, familia de italieni și-a făcut un foarte bun prieten în România. Nea Marin Barbu a avut ocazia de a lucra alături de ei în 2012 și s-a îndrăgostit d elumea circului și mai ales a rămas într-o relație apropiată cu cei tremi membri ai familiei Balucci.

Tocmai de aceea, coregrafului i-a făcut o deosebită plăcere să-și revadă prietenii și să-i ajute în activitate, alături de vedetele care au acceptat provocarea emisiunii Poftiți la circ.

Începând din 28 decembrie, Nea Marin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii, Poftiți la circ, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.