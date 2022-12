Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 21 decembrie 2022. Echipa a făcut terapie cu aer de stup: „Așa miroase raiul” Ce s-a întâmplat

După ce „apicultorii” Romică Țociu și Andrei Ștefănescu au terminat de extras mierea și au așezat-o în borcanele special destinate, o nouă surpriză le-a așteptat pe vedete, pregătită de către gaze. Cei doi au fost invitați, împreună cu Nea Marin, în „căsuța cu aer de stup”, o invenție inedită pusă în practic de către proprietari.

Aceștia au explicat întregul concept din spatele experienței unice, și anume mirosul din stup care poate avea efect terapeutic chiar și pentru pacienții care au suferit de Covid-19 și nu numai. „Incredibil” au concluzionat vedetele, dornice să încerce.

Vedetele au făcut terapie cu aer de stup. Ce presupune această activitate și cum au reacționat cei care au încercat

Câteva măști de oxigen au fost conectate la stupul albinelor, iar vedetele noastre au făcut, practic, aerosoli cu aerul respectiv. Uimiți și surprinși peste măsură, concurenții au fost extrem de încântați de miros, care avea aromă de propolis și polen.

„Vă dau cuvântul meu de onoare că am simțit ceva ce nu am simțit niciodată. Cred că ăsta e mirosul lui Dumnezeu. Cred că așa miroase în rai, nu glumesc”, a mărturisit Andrei Ștefănescu în cadrul testimonialelor. „Ce miros plăcut”, au fost de acord și colegii săi. „Am început să trag ziceai că sunt la narghilea”, a glumit Romică.

Profund impresionați de descoperirea făcută, aceștia i-au chemat rapid și pe Paula și Vârciu, care încă se aflau la standul de confecționare de lumânări. Cu treburile rezolvate și cu plămânii „înviorați”, vedetele au aflat apoi planul pentru restul zilei, de la Nea Marin, care a schimbat echipele: Paula și Donița au vizitat un atelier de costume populare, Andrei și Cazacu au fost repartizați la fabrica de teracotă, în timp ce Liviu și Romică au pornit către o grădină zoologică pentru a le da de mâncare zimbrilor, însoțiți de Nea Marin.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

„Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit.

Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.