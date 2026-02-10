Unde s-a mutat Ema Oprișan cu cei doi copii după despărțirea de Răzvan de la Insula Iubirii sezonul 7

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii sezonul 7 au format un cuplu timp de 4 ani, dar recent au decis să pună punct căsniciei lor.

Cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, cu suișuri și coborâșuri, au o fiică minunată împreună, iar Ema mai are un băiețel dintr-o altă relație, dar se pare că pentru ei iubirea nu a fost de-ajuns. Răzvan Kovacs a anunțat în urmă cu câteva zile că el a decis să plece din viața Emei și a copiilor pentru că nu mai poate poza în bărbatul perfect.

Răzvan a mai detaliat că parte din motivul despărțirii sunt reproșurile și compromisurile pe care amândoi le-au făcut de-a lungul timpului. El și-a dat seama că Ema nu este fericită și a decis să îi redea libertatea pentru a-și găsi fericirea. Răzvan a mai spus că deși se iubesc, se respectă, iar Ema este un om minunat, ei au trebuit să recunoască faptul că relația lor nu mai funcționează.

Unde s-a mutat Ema Oprișan cu cei doi copii după despărțirea de Răzvan

Citește și: Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor

Articolul continuă după reclamă

Ema a rămas acum singură cu doi copii, Luna și Noah, și, după cum a povestit de mai multe ori pe Insta Story, ea se preocupă acum să le ofere copiilor ei tot ce au nevoie și să nu le lipsească nimic. De asemenea, fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit că ea nu va face declarații despre despărțirea de Răzvan atâta timp cât nu ea a fost cea care a anunțat public separarea lor.

După despărțirea de soțul ei, Ema a ales să plece din casa în care aceștia au locuit împreună și să ducă copiii într-un alt loc. Chiar dacă Răzvan este în continuare soțului ei până când aceștia vor decide probabil să divorțeze, Ema a ales să își construiască o nouă viață alături de copiii ei și să o ia de la capăt.

Tânăra mămică a decis să se mute din Timișoara la București alături de Noah și Luna.

Citește și: Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, intens criticat după anunțul despărțirii de Ema. Tânărul a răbufnit

„Da, ne-am mutat, acum nu mai locuim în Timișoara. M-am mutat cu cei doi copii în București. Încă încercăm să ne acomodăm. Îmi doresc doar ca noi să fim bine, dar și Răzvan să fie bine. Asta este viața, încercăm să ne adaptăm. Sunt copiii mei, nu există să-mi fie greu sau ușor, trebuie să facem ceea ce este bine pentru ei. Nu am bonă și niciodată n-am avut ajutor. Am fost doar eu și Răzvan, nu am avut bonă. O să încerc să îi dau la grădiniță după ce mă stabilesc puțin și o să vedem unde ne duce viața”, a spus Ema Oprișan pentru Spynews.

Pentru Ema noua ei viață alături de cei doi copii nu este deloc ușoară, dar este cât se poate de frumoasă, știind că ei o iubesc necondiționat. Ea a dezvăluit că nu are o bonă și se descurcă singură cu Luna și Noah, iar acum toți trei se acomodează în noul apartament.

Ema Oprișan a fost întrebată dacă ar mai exista vreo șansă de împăcare între ea și Răzvan, iar ea a oferit un răspuns clar.

”Întâi trebuie să ne împăcăm noi cu noi și cu alegerile pe care le facem în viață, și după aceea trebuie să vedem la ce capitol suntem, pentru a discuta amical pentru copii”, a mai declarat fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 7.

Citește și: Ema Oprișan, atac dur la adresa fostului partener Răzvan Kovacs. Ce mesaj a transmis