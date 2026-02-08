Ce salariu avea Adrian Mutu la Chelsea: „Cu tot cu prime”. Câți bani încasa „Briliantul” la Londra

Antena Căutare
Ioan Becali a dezvăluit ce salariu avea Adrian Mutu pe vremea când activa la Chelsea.

În anul 2003, Adrian Mutu semna cu Chelsea. Ioan Becali a făcut dezvăluiri despre salariul pe care „Briliantul” îl primea în acea perioadă.

Câți bani câștiga Adrian Mutu la Chelsea: „Balonul de Aur putea să îl ia”

Celebrul impresar de fotbal dezvăluit ce salariu anual a avut Adrian Mutu după transferul de la Parma la Chelsea.

„Mutu a avut salariu de trei milioane de lire pe an la Chelsea, contract pe cinci ani. (n.r. practic 20 de milioane de euro în cinci ani, banii lui). Da, care se puteau mări, cu prime, în ultimii doi ani poate reînnoiau”, a declarat Giovanni Becali pentru fanatik.ro.

Adrian Mutu a marcat zece goluri în cele 36 de partide jucate în toate competițiile pentru Chelsea, în sezonul 2003-2004, sub comanda lui Claudio Ranieri. În următoarea stagiune, forbalistul român a evoluat în doar două partide după numirea lui Jose Mourinho, cu care a avut o relație tensionată, înainte de a fi depistat pozitiv și suspendat timp de șapte luni, notează sursa citată mai sus.

Întrebat dacă Adrian Mutu putea să ajungă cel mai bun fotbalist din lume, Giovanni Becali a făcut declarații impresionante despre calitățile lui Adrian Mutu. Omul de afaceri a mărturisit că jucătorul de fotbal ar fi putut câștiga Balonul de Aur pe parcursul carierei.

„Cel mai bun din lume nu, dar Balonul de Aur putea să îl ia. Eu, când m-am dus la Moratti, după ce am semnat actele, mi-a zis <<Giovanni, e așa cum zic scouterii?>>. I-am spus <<President, cu ăsta câștigăm Balonul de Aur>>. Avea calitățile necesare.

Dacă se întorcea la Inter și nu mergea la Verona... Dacă Inter erau puțin mai atenți. Dar au zis <<E un copil de 20 de ani, nu o să îl dea Verona niciodată>>. Dacă se întorcea la Inter, juca titular. Ronaldo era accidentat, Vieri era... Recoba era acolo, era ca un băiat al lui Moratti, îi reînnoia contractul în fiecare an. Cred că Mutu devenea idolul lui Moratti. La 20 de ani juca titular, la 21 de ani putea să devină campion cu Inter. Atunci nu mai dădea Chelsea 25 de milioane, dădea vreo 40”, a mai declarat Ioan Becali, potrivit fanatik.ro.

