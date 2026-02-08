Antena Căutare
Home Lifestyle AntenaPLAY Bernadette Szocs a câştigat argintul la Europe Top 16 Cup. Marea finală s-a văzut live în AntenaPLAY

Bernadette Szocs a câştigat argintul la Europe Top 16 Cup. Marea finală s-a văzut live în AntenaPLAY

Bernadette Szocs a pierdut lupta cu Sabine Winter în marea finală de la Europe Top 16 Cup. Jucătoarea de tenis de masă a câștigat argintul în competiția difuzată live în AntenaPLAY.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 08 Februarie 2026, 15:57 | Actualizat Duminica, 08 Februarie 2026, 16:15
Galerie
Bernadette Szocs a pierdut lupta cu Sabine Winter în marea finală de la Europe Top 16 Cup | Profimedia

În cursul zilei de duminică, 8 februarie 2026, Bernadette Szocs a reușit să ajungă până în marea finală de la Europe Top 16 Cup după ce a învins-o pe Jia Nan Yuan, reprezentanta Franței, cu un scor de 3-1.

Citește și: Ce sumă a câștigat jucătoarea de tenis Bernadette Szocs după calificarea în sferturi, la WTT Finals Fukuoka

Ultima etapă a competiției nu s-a dovedit a fi ușoară pentru jucătoarea de tenis de masă. Aceasta a avut un adeversar de temut pe teren. Sabine Winter și Bernadette Szocs au luptat pentru trofeu, iar deznodământul a fost de-a dreptul neașteptat.

Bernadette Szocs a câștigat medalia de argint în marea finală Europe Top 16 Cup

Articolul continuă după reclamă

Componenta lotului național al României a ratat ocazia de a câștiga pentru a doua oară trofeul la Europe Top 16 Cup. Sportiva a cucerit primul loc în anul 2018. În competiția live de pe AntenaPLAY, Bernadette Szocs a pierdut în fața Sabinei Winter cu un scor de 0-3.

Bernadette Szocs și Sabine Winter la Europe Top 16 Cup
+3
Mai multe fotografii

Mai multe informații despre competiția sportivă pot fi văzute pe as.ro.

Bernadette Szocs s-a calificat în marea finală de la Europe Top 16 Cup. Cu cine se întrece pentru trofeu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Reacţia americanilor după ce Lindsay Vonn a urlat de durere, înainte să fie luată cu elicopterul spre spital Reacţia americanilor după ce Lindsay Vonn a urlat de durere, înainte să fie luată cu elicopterul spre spital
Observatornews.ro Schioarea Lindsey Vonn, accident grav la JO de Iarnă, la 13 secunde după start. A fost preluată cu elicopterul Schioarea Lindsey Vonn, accident grav la JO de Iarnă, la 13 secunde după start. A fost preluată cu elicopterul
Antena 3 VIDEO. JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. Reacția lui Trump: ”E surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază” VIDEO. JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. Reacția lui Trump: ”E surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază”
SpyNews Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
The Gold, serialul cu Hugh Bonneville, nominalizat la Premiile BAFTA, disponibil acum în AntenaPLAY
The Gold, serialul cu Hugh Bonneville, nominalizat la Premiile BAFTA, disponibil acum în AntenaPLAY
Cafea sau sucul carbogazos. Ce alegere îți dă energie dimineața
Cafea sau sucul carbogazos. Ce alegere îți dă energie dimineața Catine.ro
Noutățile lunii ianuarie în AntenaPLAY
Noutățile lunii ianuarie în AntenaPLAY
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
O româncă a transformat călătoriile într-un stil de viață: 30 de țări vizitate până la 30 de ani. Sfaturi pentru costuri reduse
O româncă a transformat călătoriile într-un stil de viață: 30 de țări vizitate până la 30 de ani. Sfaturi... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani:
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în... Elle
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof HelloTaste.ro
VIDEO. JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. Reacția lui Trump: ”E surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază”
VIDEO. JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. Reacția lui Trump: ”E surprinzător, pentru că... Antena3.ro
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja useit
Mircea Lucescu, transportat în străinătate! Medicii români au luat decizia
Mircea Lucescu, transportat în străinătate! Medicii români au luat decizia BZI
Bulgarii iar „ne-au luat fața”! Participă în locul României la cel mai important târg de turism din țara noastră
Bulgarii iar „ne-au luat fața”! Participă în locul României la cel mai important târg de turism din țara... Jurnalul
Mira și Andrei Bănuță, o nouă relație? Artistul a recunoscut totul: Există o chimie între noi...
Mira și Andrei Bănuță, o nouă relație? Artistul a recunoscut totul: Există o chimie între noi... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Funcționarii unei primării au ajuns să facă constant
Funcționarii unei primării au ajuns să facă constant "gimnastică" la birou. Ce se întâmplă dacă stau... Observator
Uleiul de floarea-soarelui: beneficii, proprietăți și efecte adverse
Uleiul de floarea-soarelui: beneficii, proprietăți și efecte adverse MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor
De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x