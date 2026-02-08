Bernadette Szocs a câştigat argintul la Europe Top 16 Cup. Marea finală s-a văzut live în AntenaPLAY

Bernadette Szocs a pierdut lupta cu Sabine Winter în marea finală de la Europe Top 16 Cup. Jucătoarea de tenis de masă a câștigat argintul în competiția difuzată live în AntenaPLAY.

Bernadette Szocs a pierdut lupta cu Sabine Winter în marea finală de la Europe Top 16 Cup | Profimedia

În cursul zilei de duminică, 8 februarie 2026, Bernadette Szocs a reușit să ajungă până în marea finală de la Europe Top 16 Cup după ce a învins-o pe Jia Nan Yuan, reprezentanta Franței, cu un scor de 3-1.

Ultima etapă a competiției nu s-a dovedit a fi ușoară pentru jucătoarea de tenis de masă. Aceasta a avut un adeversar de temut pe teren. Sabine Winter și Bernadette Szocs au luptat pentru trofeu, iar deznodământul a fost de-a dreptul neașteptat.

Bernadette Szocs a câștigat medalia de argint în marea finală Europe Top 16 Cup

Componenta lotului național al României a ratat ocazia de a câștiga pentru a doua oară trofeul la Europe Top 16 Cup. Sportiva a cucerit primul loc în anul 2018. În competiția live de pe AntenaPLAY, Bernadette Szocs a pierdut în fața Sabinei Winter cu un scor de 0-3.

Mai multe informații despre competiția sportivă pot fi văzute pe as.ro.