Transformare incredibilă pentru unul dintre cei cunoscuți actori de la Hollywood. Cum a ajuns să arate Jonah Hill

O transformare incredibilă i-a uimit pe fanii unuia dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, care a apărut în filme cu Leonardo DiCaprio și Channing Tatum.

Jonah Hill își continuă transformarea fantastică, după ce a pierdut o greutate semnificativă de-a lungul anilor.

Actorul a dezvăluit că a avut o greutate maximă de 170 de kilograme înainte să decidă să aibă un stil de viață mai sănătos, scrie Daily Mail.

Recent, au apărut imagini din cel mai recent film al actorului, Outcome, în care a apărut în noua sa formă.

Fanii s-au arătat surprinși de aspectul său, pe care l-au numit „de nerecunoscut”.

Articolul continuă după reclamă

Transformare incredibilă pentru unul dintre cei cunoscuți actori de la Hollywood

Actorul, în vârstă de 42 de ani, și-a etalat silueta vizibil mai mică într-o fotografie în care a apărut alături de colegul său de platou, Keanu Reeves. Acesta îl interpretează pe celebrul Reef Hawk în film, pe când Jonah îl interpretează pe Ira, un avocat eficient.

Citește și: Jonah Hill nu își mai ascunde noua iubită. Cum a apărut „grăsuțul de la Hollywood" cu Sarah Brady

În imagine, Jonah apare cu capul ras și o barbă stufoasă, un contrast puternic față de aspectul său din trecut.

Pentru promovarea filmului, Jonah a apărut și pe covorul roșu, moment în care și-a etalat din nou impresionanta pierdere în greutate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Jonah a trecut printr-o transformare semnificativă în ultimii ani. Specialista în știința exercițiilor și nutriționista Amelia Phillips estimează că a pierdut aproape 90 de kilograme.

Jonah e cunoscut mai ales pentru rolurile din Superbad și 21 Jump Street. El a vorbit deschis în trecut despre parcursul său legat de fitness și stare de bine.

Cum și-a transformat Jonah Hill aspectul

El a dezvăluit cum s-a luptat cu probleme legate de corp încă din adolescență. A recunoscut că a petrecut mare parte din tinerețe fiind numit „dezgustător și neatractiv”.

„Chiar cred că toată lumea are o imagine cu sine dintr-o perioadă a tinereții de care îi este rușine,” a declarat Jonah. „Pentru mine, e acel copil de 14 ani, supraponderal și neatractiv, care se simțea urât în ochii lumii, care asculta hip-hop și își dorea cu disperare să fie acceptat de această comunitate de skateri.”

După ce a vorbit cu un nutriționist și și-a ajustat dieta, Jonah a slăbit 18 kilograme.

„Mi-aș fi dorit să fie vreo chestie nebună, ca o pastilă sau un duh, dar m-am dus la un nutriționist și mi-a spus ce să mănânc ca să-mi schimb obiceiurile. Am descoperit că mâncarea japoneză m-a ajutat foarte mult,” a dezvăluit actorul.

Starul a început și să alerge ca să se apropie treptat de exerciții fizice. A spus că a „început să alerge fizic în loc să fugă emoțional”, precum și să facă flotări. După ce a început cu doar 10 flotări pe zi, a ajuns în cele din urmă la 100 de repetări pe zi.

Jonah a vorbit deschis și despre cum greutatea lui era legată de identitatea sa ca actor de comedie, în ciuda faptului că pentru cariera și sănătatea lui era important să nu mai fie atât de mare.

Totuși, în 2016 actorul a pus la loc kilogramele pentru a-l juca pe traficantul de arme Efraim Diveroli în War Dogs, alături de Bradley Cooper și Miles Teller.

După lansarea filmului, Jonah a apelat la prietenul său Channing Tatum pentru a-l întreba cum să slăbească din nou.

Citește și: Channing Tatum surprins în ipostaze provocatoare cu iubita mai tânără cu 19 de ani. Cum au fost fotografiați la plajă

„Voiam să intru într-o formă mai bună, așa că l-am sunat pe Channing Tatum și i-am zis, „Hei, dacă mănânc mai puțin și merg la un antrenor, o să ajung într-o formă bună?” a dezvăluit Jonah.

„Nu cred că mi-am dat vreodată tricoul jos la piscină până pe la 35 de ani, nici măcar în fața familiei și a prietenilor,” a scris actorul pe Instagram. „Probabil s-ar fi întâmplat mai devreme dacă nesiguranțele mele din copilărie nu ar fi fost amplificate de ani întregi de batjocură publică despre corpul meu din partea presei și a intervievatorilor.”

„Am 37 de ani și, în sfârșit, mă iubesc și mă accept,” a continuat actorul.