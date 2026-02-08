A fost un sex-simbol al anilor '90! Cum arată astăzi Lorenzo Lamas, celebrul actor din „Renegatul”

Antena Căutare
Lorenzo Lamas făcea furori în tinerețe cu șarmul inconfundabil și trupul lui de invidiat, care a făcut milioane de femei să suspine după el. Iată cum arată în prezent!

Publicat: Duminica, 08 Februarie 2026, 13:15 | Actualizat Vineri, 06 Februarie 2026, 13:38
Cu plete și haine care îi lăsau mușchii la vedere, Lorenzo Lamas rămâne un etalon de frumusețe, fiind unul dintre cei mai râvniți actori de la Hollywood în tinerețea sa. El s-a făcut remarcat în rolul lui Lance Cumson din serialul „Falcon Crest”, fiind surprins de mai multe ori la bustul gol.

Lorenzo Lamas nu este doar un bărbat cu un trup de excepție, ci și un actor talentat. Din acest motiv, faimosul actor a primit o nominalizare la Globurile de Aur pentru Cel mai bun actor dintr-un serial la acea vreme.

Personajul care i-a adus celebritatea la nivel internațional și l-a transformat într-un sex-simbol al anilor 90 a fost Reno Raines din serialul „Renegade”.

Cum arată astăzi Lorenzo Lamas, celebrul actor care cucerea inimile fanelor cu rolurile din „Falcon Crest” și „Renegade”

Imaginea care l-a consacrat pe Lorenzo Lamas este vizibilă și astăzi. Celebrul actor încă face senzație cu aparițiile sale, așa cum s-a întâmplat și de curând, când s-a afișat în Los Angeles, la premiile pompierilor, „The Brave & Rescued”, potrivit Profimedia.

Lorenzo Lamas a afișat chiar și un zâmbet! De asemenea, el a întâlnit-o pe actrița Heather Locklear. Celebrul actor continuă să fie într-o formă fizică de invidiat și nu își arată deloc vârsta de 68 de ani.

Cum a ajuns faimos Lorenzo Lamas

Lorenzo Lamas s-a născut în California și este fiul unor actori, moștenind talentul și pasiunea pentru cinematografie încă din copilărie. În 1979, Lorenzo Lamas a început să practice taekwondo, karate, Jujitsu, aikido și shotokan, reușind să aibă centura neagră la fiecare dintre aceste sporturi.

El a devenit actor încă de la vârsta de cinci ani, atunci când i-a mărturisit mamei sale că vrea să devină o stea de cinema. Aceasta l-a susținut și l-a îndrumat în lumea filmului.

Lorenzo Lamas a studiat actoria la cursul lui Tony Barr și a obținut primul său rol într-un serial TV în 1976. De atunci, el a jucat în numeroase filme și seriale precum „Grease”, „Final Impact”, „Snake Eater”.

Datorită succesului său pe plan profesional, dar și a felului incredibil în care arată, actorul a avut noroc și pe plan amoros. Lorenzo Lamas a fost căsătorit de cinci ori și are șase copii. Prima lui soție a fost Victoria Hilbert, căsnicie care a durat un an.

La scurt timp după divorț, în 1983, actorul s-a căsătorit cu Michele Cathy Smith, cu care are doi copii, pe Alvaro și pe Shayne. Cei doi au fost căsătoriți timp de doi ani. După încheierea relației, actorul s-a iubit cu Daphne Ashbrook, o actriță, cu care are o fiică, pe Paton.

În 1989, Lorenzo Lamas s-a căsătorit cu actrița din serialul „Renegade”, pe nume Kathleen Kinmont. Căsnicia lor a durat până în 1993. Cea de-a patra soție a faimosului actor a fost Month Shauna Sand, cu care s-a căsătorit în 1996. Cei doi au avut trei fiice, pe Alexandra, Victoria și Isabella. El și soția lui au divorțat în 2002.

În 2011, după doar cinci luni de relație, Lorenzo Lamas s-a căsătorit cu Shawna Craig. În 2018 cei doi au divorțat. În 2020, celebrul actor a început o relație cu Kenna Scott.

