Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai

Cunoscută pentru stilul elegant și feminin, Andreea Raicu și-a amenajat un spațiu de locuit plin de rafinament în centrul Bucureștiului. Iată imagini!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 08 Februarie 2026, 14:15 | Actualizat Vineri, 06 Februarie 2026, 13:42
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai

Andreea Raicu este una dintre cele mai cunoscute figuri publice din România. Pe lângă performanțele sale din plan profesional, vedeta provine dintr-o familie înstărită, potrivit Cancan.

La 48 de ani, Andreea Raicu trăiește într-o casă cu etaj în centrul Capitalei. Vedeta i-a dat locuinței sale o notă aparte, plină de eleganță și bun-gust, ca să se poată bucura de relaxare, dar și de momentele de intimitate, departe de agitația cotidianului.

Andreea Raicu, imaginea în costum de baie care i-a făcut pe fani să dea zoom. Cum a apărut pe rețelele de socializare

Cum arată casa Andreei Raicu din centrul Capitalei

Andreea Raicu și-a decorat locuința în culori calde, predominând nuanțele de bej și maro, ceea ce oferă un sentiment de liniște, dar și de „acasă”. Printre obiectele decorative, vedeta a ales să adauge fotografii cu persoanele dragi, atent înrămate.

În living are un șemineu elegant, iar terasa este amenajată cu băncuțe, arbori ornamentali și o fântână asemenea unei cascade spectaculoase, potrivit sursei citate mai sus.

IMAGINI CU TERASA ANDREEI RACU AICI:

„Uneori stau mult în casă, uneori nu. Merg la film, la piață, mă întâlnesc cu prietenii, fac tot ce face o persoană normală. Pe terasă stau și meditez”, declara Andreea Raicu, în urmă cu câțiva ani, citată de Cancan.

Andreea Raicu și-a creat în casă propriul colț de rai, unde meditează și se relaxează.

Ce decizie a luat Andreea Raicu după 15 ani în care nu a mai consumat carne

După 15 ani în care nu a mai consumat carne, Andreea Raicu a reintrodus treptat acest aliment în dieta sa. Decizia a venit după ce corpul ei a început să îi ceară acest lucru.

Totuși, Andreea Raicu continuă să evite anumite alimente, precum glutenul sau lactatele, din cauza unor intoleranțe. De asemenea, vedeta încearcă pe cât posibil să stea departe de zahăr.

„M-am schimbat. Am început să mănânc carne ocazional. Dintr-o dată am simțit nevoia să mănânc carne, dintr-o dată. Până atunci, nici nu aveam ce discuta, cred că vreo 15 ani nu am mâncat. Nu mănânc gluten sau ar trebui să nu mănânc, dar sunt foarte pofticioasă. În mod normal, nu mănânc gluten și nu mănânc lactate. Nu am o boală, dar am intoleranță și mă umflu. Încerc să nu mănânc zahăr. Mănânc încontinuu. Migdale, alune, semințe, fructe, încontinuu”, a mărturisit Andreea Raicu, citată de Cancan.

Ce meserie neașteptată a avut mama Andreei Raicu. Cu ce s-a ocupat Virginia Gheorghiu

