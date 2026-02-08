Bernadette Szocs s-a calificat în marea finală de la Europe Top 16 Cup. Cu cine se întrece pentru trofeu

O nouă victorie pentru Bernadette Szocs. Jucătoarea de tenis de masă s-a calificat în marea finală de la Europe Top 16 Cup, după ce a invins-o pe reprezentanta Franței, Jia Nan Yuan, în semifinale.

Bernadette Szocs și-a câștigat locul în marea finală de Europe Top 16 Cup. Aceasta a învins-o pe Jia Nan Yuan, cu 3-1, în semifinalele transmise live în AntenaPLAY.

Competiția continua pentru componenta lotului național al României. De data aceasta, sportiva se întrece pentru trofeu cu o adversară de temut.

„Mereu sunt meciuri dificile cu Jia Nan Yuan, nu este ușor să-i contracarezi stilul, dar am multe tactici împotriva ei. Mi-a aflat rapid tactica, așa că mereu am schimbat-o. Știam că meciul nu este gata până la ultima strângere de mână. M-am concentrat la fiecare punct.

Știam că trebuie să am încredere deplină și să lupt pentru fiecare minge, așa că sunt foarte fericită pentru calificarea în finală”, a dezvăluit Bernadette Szocs după ce a câștigat semifinala competiției sportive.

Cu cine se va lupta Bernadette Szocs în marea finală de la Europe Top 16 Cup

Bernadette Szocs o va întâlni pe Sabine Winter în marea finală de la Europe Top 16 Cup, care va difuzată duminică, de la ora 15:00, pe AntenaPLAY. Cele două se văd pentru a patra oară pe terenul de tenis.

Sabine Winter e prima finalistă de la Europe Top 16 Cup. Ea s-a impus cu 3-0 în faţa lui Ying Han.

