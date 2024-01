În prima ediție a acestui sezon, Liviu și Andrei au mărturisit că nu vor putea ajunge la toate filmările din acest sezon din cauza unor motive personale. Cu toate acestea, se pare că cei doi și-au făcut apariția fără să-l anunțe pe nea Mărin. Iată ce reacție a avut coregraful.

În prima ediție, nea Marin a avut parte de o surpriză la care nu se aștepta. Liviu și Andrei și-au făcut apariția fără ca el să știe și l-au trezit cu „noaptea în cap”. Iată ce reacție a avut coregraful când i-a văzut pe cei doi.

Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea, 8 ianuarie 2024. Cum a reacționat Nea Marin când au sosit Liviu și Andrei

Speriat de sunetele pe care le-a auzit dis-de-dimineață și de faptul că a s-a întrerupt curentul, nea Mărin nu știa ce se întâmplă și a decis să se ducă la fiecare dintre invitați pentru a-i trezi.

„La ora 05:40, Bing-Bang! Am sărit din pat imediat. M-am uitat de jur împrejur, nimic. Am văzut că nu sunt camere. M-am pus în pat. La 06:10 s-a întrerupt curentul. Bing-Bang! Bing-Bang! M-am tot gândit. M-am dus la Paula!” povestește nea Mărin despre dimineața misterioasă.

„Fii atentă aici! La și jumătate la masă că la fără douăzeci am plecat! îi transmite coregraful actriței.

Ajuns la cazarea lui Cristi Iacob, nea Mărin îl vede deja trezit și astfel crede că el a fost cel care a scos sunetele pe care le-a auzit. Cu toate acestea, după o tentativă de bătaie, a aflat că nu el a fost de fapt.

Următorii care au primit vizita lui nea Mărin sunt Tania și Cătălin Moroșanu pe care, de asemenea, i-a găsit deja în picioare și pe care i-a invitat la masă.

Ajunși la masă, nea Mărin îl întâmpină pe Rikito cu o glumă, iar japonezeul povestea despre disperarea coregrafului de a afla cine a scos sunetele dis-de-dimineață.

În tot acest timp, Paula Chirilă se odhinește pe un șezlong la soare.

„Cum e să-ți începi dimineața aici așa, cu o cafea (...) Nu mă întrec că era un liguroi de lemn pe aici. Poate mi-l văd în cap” spune Paula pe un ton relaxat, dar fiind cu ochii în jurul ei.

Nea Mărin nu o vede pe Paula relaxându-se pentru că este preocupat cu Riki pe care din nou îl băte doar pentru simplul fapt că este asisentul lui Liviu Vârciu.

Când au ajuns toți la masă, nea Mărin aduce din nou în discuție sunetele pe care le-a auzit dis-de-dimineață.

„Cine să fi sunat la mine? Mă uit și văd o mașină, văd U, mă dau mai așa O, mă dau mai așa: YOU! (...) Sparg tot! Distrug tot!” spune nea Mărin pe un ton din care reiese dorința de răzbunare.

Coregraful se duce la mașină și realizează cine i-a făcut surpriza, iar în acel moment decide să ia o sticlă de băutură și se duce să îi caute pe Liviu și Andrei bătându-le la ușă.

„Deschide să-ți văd fața. Nu m-ai lăsat să dorm!” striga nea Mărin bâtând în geam.

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu și-au făcut apariția în comuna Jurilovca, spre surpinderea tuturor, dar mai ales, spre surpinderea lui nea Marin.

„Ce faci mă băiatul tatii? Cine mi-a bătut mie și m-a sunat la cinci și jumătate, cine?” îl trage la răspundere nea Mărin pe Liviu, amenințându-l cu un baston.

După ce a plecat de la Liviu, coregraful a plecat să-l trezească pe Andrei, dar a renunțat repede văzând că nu primește niciun răspuns.

Întors la masă, nea Mărin se duce din nou la Rikito și îl întreabă dacă a știut de cei doi chinuindu-l. Peste puțin apar și Liviu și Andrei pe care bărbatul îi îmbrățișează cu dor, dar pe care îi lovește imediat, așa cum o face de obicei.

„Mi-am luat în jur de 14 șuturi pentru mine și am mai luat încă 12 pentru Andrei” spune Liviu după bătaia luată.

„A văzut că nu poate să dea la trup și a dat la cap (...) Mi-a dat în cap crezând că nu o să mă doară. M-a durut mai rău decât crede! Mai bine dădea direct în coloană că o punea la loc” susține Andrei Ștefănescu care întâmpină probleme de sănătate și care face terapie.

Rikito sare în apărarea „șefului lui”, Liviu, în timp ce acesta îl amenința cu secera. Imediat bărbatul îl lovește pe Riki cu o pernă, iar Liviu găsește un moment bun de atac.

Spre finalul episodului, nea Marin îl ia la braț pe Andrei, dar pe care continuă să-l lovească în cap.

„Știu de necazul ăsta al lui Andrei. E groaznic. Eu la vârsta lui am avut aceeași chestie, lombo-sciatică, care mi s-a lăsat pe picior și în baston a trebuie să merg” spune coregraful depanând amintiri.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea

Nea Mărin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii Poftiți pe la noi!, ce va fi difuzat în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30. Astfel, nu mai puțin de 24 de vedete vor fi puse la treabă, iar alături de Nea Mărin vor fi, și de această dată, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Nea Mărin, alături de vedete, va străbate cele mai frumoase locuri din Dobrogea, o zonă care, așa cum a declarat chiar el, îi este foarte dragă: „Mă bucur că în acest sezon am ajuns și am descoperit Dobrogea, o zonă care mie îmi place foarte tare!”.

Mereu în căutare de locuri spectaculoase, dar și dornic de a descoperi obiceiurile și tradițiile fiecărei zone, Nea Mărin nu s-a oprit aici și a trecut granița la vecinii bulgari: „Dacă tot eram acolo, am trecut granița și în Bulgaria, ca să vedem cu ochii noștri de ce sunt românii atât de atrași de ofertele vecinilor. Am văzut de toate, și bune, și rele, și abia aștept să le descopere și cei de acasă.Așa cum s-a întâmplat în ultimele ediții, scopul nostru a fost acela de a pune vedetele la treabă și de a organiza spectacole pentru comunitățile în care am ajuns, spectacole care să promoveze și care să aducă bucurie oamenilor din zonele pe care le-am vizitat”, a declarat Nea Mărin.

„Pentru mine, nu a fost deloc un sezon liniștit, pentru că a mai apărut o problemă în viața mea: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au început să mi se pară ascultători, după ce i-am cunoscut pe Rikito Watanabe și Sonny Medini. Ce pot să vă spun e că mi-au mâncat zilele. O să vedeți și de ce!”, a mai spus Nea Mărin despre cele patru “ajutoare” ale sale.

