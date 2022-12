Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, 6 decembrie 2022. Shift și Ruby s-au certat cu What's Up. „Acum încheiem prietenia”

What's Up a avut parte de momente tensionate la Butuceni. Artistul a fost deranjat în special de faptul că Ruby și Shift nu au fost lângă el în momentul stărilor proaste. What's Up a răbufnit și a țipat la Shift și Ruby care s-au supărat la rândul lor pentru atitudinea prietenlui lor.

„I-a reproșat lui Shift că sunt frați și că nu-i ia apărarea. Că Ruby e sora lui și că nu-i ia apărarea. Și pe toți de acolo i-a acuzat de ceva. Și sigur că spiritele s-au încins”, a descris Andrei Ștefănecu momentul.

Shift și Ruby s-au certat cu What's Up la Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

„Eu văd că suferi și te ignor?”, i-a spus What's Up lui Shift. Apoi, cântărețul i-a reproșat lui Ruby că le acrodă pisicilor atenție, iar pe el îl ignoră.

„Potolește-te! Tu nu te mai băga în seamă cu mine!”, a spus Shift vizibil deranjat de atitudinea lui What's Up.

„Cu toții avem nervi! Cu toții avem probleme să știi! Nu te mai uita la noi așa și nu ne mai lua așa! Că acum încheiem prietenia”, a strigat la rândul ei Ruby. „A fost o scenă pe care nu aș fi vrut să o văd niciodată”, a spus cântăreața la testimoniale.

„Nu înțeleg de ce s-au întâmplat toate astea cu mine și cu Ruby care suntem cei mai buni prieteni”, a spus Shift.

În cele din urmă, What's Up a revenit la gânduri mai bune:

„Ca să închid dubiectul ăsta! Sora mea, te iubesc foarte mult! Fratele meu, te iubesc infinit! Oricând va fi nevoie să fiu în preajma voastră eu voi fi acolo. Dacă în continuare nu vreți să-mi vorbiți eu vă înțeleg și aștept să vă treacă supărarea”, a concluzionat What s Up la testimoniale.

Ce trebuie să știi despre noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți la târg

Nea Marin revine la Antena 1 cu o nouă invitație pentru telespectatori: Poftiți pe la noi! Poftiți la târg. Sezonul acesta, vedetele sunt puse la treabă pentru a organiza, în fiecare zonă în care ajung, un târg dedicat meșteșugarilor din acea parte de țară. Nu vor lipsi nici spectacolele de final, puse la punct cu rigurozitate de Nea Marin.

În premieră pentru show, filmările ajung în acest sezon și în Republica Moldova, mai exact pe lângă Orhei și la Cricova. Călătoria continuă apoi la Piatra Neamț, Câmpulung Moldovenesc, Bistrița și Negrești-Oaș. Printre vedetele care sunt gata să-i țină piept lui Nea Marin se numără Ruby, Adriana Trandafir, Iulia Albu, Adda și Cătălin Rizea, Cătălin Cazacu, Patrizia sau Andreea Antonescu.

“Pentru mine a fost unul din cele mai interesante sezoane și mă bucur foarte mult că scopul nostru a fost acela de a descoperi meșteșugari, tradiții, oameni care duc obiceiul mai departe. Sunt fericit că am organizat aceste târguri pentru ei și i-am ajutat să promoveze tot ce zona lor are mai frumos de oferit. Liviu și Andrei au fost lângă mine și, cu toate comentariile lor, m-au ajutat să ducem treaba la bun sfârșit. A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte! Sezonul ăsta a mai venit cu o premieră, deloc plăcută pentru mine. În ultima zi de filmare am ajuns la spital, o să vedeți exact ce s-a întâmplat!”, a declarat Nea Marin.

Poftiți pe la noi! Poftiți la târg se vede la Antena 1 și pe AntenaPlay, în fiecare luni, marți și miercuri de la ora 20.30.

