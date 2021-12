Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 7 decembrie 2021. Liviu și Andrei, sesiune foto "de bogați". Cum s-au pozat pe iaht

Iuliana și Capet au ajuns repede la biroul lui nea Marin pentru a-i raporta tot ce au reușit să facă de-a lungul zilei.

“Am venit în audiență la domnul primar”, a spus Capet.

Între timp, Liviu și Andrei au profitat de bunătatea prietenului lui Liviu și i-au cerut să îi plimbe cu iahtul pe Dunăre. Cei doi consilieri ai lui nea Marin au avut parte de o plimbare pe cinste.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 6 decembrie 2021. Nea Marin are o nouă "armă", adaptată pe timp de pandemie

Nea Marin și cele două echipe stăteau la masă, după ce doamna Lina le-a gătit bucate alese, iar Liviu și Andrei erau ocupați să se plimbe, în timp ce coregraful credea că ei muncesc pe brânci.

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, plimbare pe Dunăre cu yachtul

“Sunt plecați să facă rost de o grămadă de chestii”, spune nea Marin.

“Vezi, nea Marine, că mă descurc și făr tine?”, spune Liviu

Băieții au plecat cu Marian, prietenul lui Liviu, cu iahtul și au vizitat Cazanele Mari, Cazanele Mici și au ajuns și aproape de statuia lui Decebal.

Liviu și Andrei salutau oamenii pe care îi vedeau în alte bărci și strigau la ei.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară, 6 decembrie 2021. Adda și Cătălin, ceartă din prima: "Dacă mai stau 10 minute cu ea..."

“Până vine maimuța, faceți poze cu noi”, le striga Liviu.

Liviu și Andrei au început să își facă o ședință foto de influenceri pe iaht.

“Sunt the king of the Decebal! Ce Traian, ce nea Marin! Tre să ai poziție de bogat, mă țarane! (…) Ridică-te să te vadă că ești bogat”, a zis Liviu.

„Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!”, cu Nea Mărin: Ce suprize aduce noul sezon

În acest sezon, rolul lui Nea Mărin va fi unul cu totul special: „De data aceasta, o să mă vedeţi în rol de primar prin mai multe localităţi din România. Sigur, vorbim de un primar cu drepturi limitate, dar unul care nu se va da în lături de la nimic pentru a organiza cel mai frumos târg pentru comunitate!”, a declarat acesta, completând: „De data aceasta am şi doi consilieri, pe Liviu şi pe Andrei, care, aşa cum probabil aţi intuit deja, mai mult mă vor încurca decât mă vor ajuta!”.

În a doua ediţie a noului sezon, difuzată luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1, cele patru vedete pe care Nea Mărin le pofteşte alături de el tocmai în Sviniţa, Mehedinţi sunt Adda şi Cătălin Rizea, Iuliana Luciu şi Marian Capet. Cum se vor descurca aceştia şi dacă vor face faţă provocărilor, telespectatorii vor putea afla urmărind premiera celui mai nou sezon, Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară!, din 6 decembrie 2021, de la 20:30, pe Antena 1.