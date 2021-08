Povești de familie, episodul 39. Cami divorțează din cauza soacrei sale și Orlando nu vrea să renunțe la copii. Ce ajunge să facă

Serialul „Povești de familie” de la Antena 1 a prezentat în episodul 39, difuzat pe 27 august 2021, chinurile prin care a trecut o femeie ca să poată duce o viață liniștită alături de cei doi copii ai săi, după ce a divorțat de partenerul său, Orlando.

Cami și Orlando sunt doi tineri la început de drum, care visează să își întemeieze o familie. Totuși, femeia dorește să facă o facultate și să aibă o carieră, dar mereu soțul său îi spune că familia este mai importantă. De îndată ce mama soacră s-a mutat la ei acasă, calvarul a început.

După trei ani în care s-a dedicat doar familiei, Cami a vrut să își reia studiile, doar că și de data aceasta, Orlando și mama soacră i-au spus că nu e o idee bună și că singura ei grijă trebuie să fie casa și copiii.

„Dacă sunt mamă nu înseamnă că nu pot să fac și altceva”, a mărturisit tânăra, dornică să facă o carieră.

Citește și: Povești de familie, episodul 37 și episodul 38. Ce pericole ascunde fenomenul de bullying și cum și-a înscenat o mamă răpirea

După zece ani în care s-a dedicat doar soțului și copiilor, Cami a decis din nou să se apuce de studii și de o carieră, dar și de data aceasta s-a confruntat cu un refuz ferm. Într-o zi, când mergea pe stradă și i s-au rupt plasele, un străin s-a oferit s-o ajute. Acesta a fost momentul în care soacra a pozat-o și l-a făcut pe fiul său să creadă că soția este infidelă. În scurt timp a urmat divorțul.

Cami s-a mutat într-un loc sărăcăcios, dar a promis că își va găsi un loc de muncă și că își va termina studiile. În această perioadă, bărbatul a avut custodia deplină a copiilor, însă tânăra și-a depășit condiția și a ajuns să aibă o casă și un nivel de trai bun, așa că judecătorii i-au dat custodia copiilor, mai ales după ce bărbatul și mama acestuia au început să devină violenți și abuzivi cu cei mici.

Orlando a avut însă surpriza să descopere că femeia îi propune o cale pașnică, de dragul copiilor. Aceasta i-a spus că, dacă vor putea comunica așa cum trebuie și lucrurile se vor liniști, atunci va fi dispusă chiar să accepte o custodie comună, pentru ca cei mici să crească fericiți și împliniți.

Citește și: Povești de familie, episodul 35 și episodul 36. Cum a fost Lara atacată cu acid și ce a făcut un om ca să scape fiica de pușcărie

Orlando însă nu a vrut să lase lucrurile așa, motiv pentru care a încercat s-o convingă că lucrurile pot fi ca înainte. Într-o seară, după o zi petrecută în parc cu ambii părinți, fetița a început să se simtă rău, așa că mama a dus-o la spital. Orlando a sărit în ajutor și, cu pași mici, a încercat să se apropie de Cami cât mai mult, ca să îi câștige încrederea.

A invitat-o la o cafea și a încercat să îi arate cât de mult își dorește să se implice în creșterea lor. I-a făcut complimente, i-a reamintit cât de fericiți erau la începutul relației.

„Am realizat că tot ce îmi doresc viața asta e să am familia înapoi. Vreau să fim cum eram la început, vreau să povestim seara, când vin acasă, ce am mai făcut în timpul zilei. Știu că am greșit față de tine mult și să știi că o să te susțin, te ajut să îți deschizi o afacere, nu am să îți mai pun piedici”, a zis acesta, dornic să se împace cu fosta lui soție.