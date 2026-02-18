Antena Căutare
Azi, Dani Oțil provoacă cuplurile la ultima probă înainte de săptămânii finale! Power Couple, lider detașat de audiență

Emisiunea Power Couple a fost lider de audiență cu ediția din 17 februarie 2026. Ce surprize aduce ediția de miercuri, 18 februarie 2026.

Publicat: Miercuri, 18 Februarie 2026, 12:20 | Actualizat Miercuri, 18 Februarie 2026, 12:25
Descoperă ce se întâmplă în ediția de miercuri, 18 februarie 2026 | Antena 1

Penultima săptămână din competiție ajunge diseară la final! După șase etape, fricile au fost lăsate în urmă, iar îndârjirea de a merge până la capăt este mai mare ca niciodată. Cinci cupluri au ajuns atât de aproape de momentul din care se vede finala, iar toate vor să evite eliminarea, în această seară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Ultima probă a băieților s-a lăsat cu râsete la maximum... pentru cei de acasă! Și cu liniște și mult curent în corp pentru participanți. Trei dintre ei au reușit să confirme investițiile, spre surprinderea partenerilor, iar doi au fost prea gălăgioși și au trezit bebelușul de prea multe ori.

Concluzia? Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au ajuns, pentru a doua săptămână la rând, la votul pentru eliminare. Și vor afla diseară cu cine se vor lupta pentru rămânerea în show.

Ediția care i-a... șocat pe băieți la Power Couple a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 24:01, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 6.1 puncte de rating şi 21.8% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 5.2 puncte de rating şi 18.6% cota de piaţă. Și la nivelul publicului urban, Antena 1 a fost lider de audiență, înregistrând 5.0 puncte de rating și 14.7% cotă de piață, față de PRO TV care avea 4.9 puncte de rating și 14.3% cotă de piață. În intervalul 20:29 – 23:32, la intersacția cu show-ul Desafio, Antena 1 era lider de audiență cu 6.4 puncte de rating și 21.7% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 5.7 puncte de audiență și 19.2% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:00, aproape 1 milion 100 de mii de telespectatori se bucurau de show.

Ultim probă de cuplu se anunță una vitală! ”Cuplurile au nevoie de concentrare maximă, azi pot sări direct în runda decisivă sau pica la eliminare. Partenerii se vor legăna împreună pe plasa vieții, care e plină de obstacole și cam sus. Scopul e să arunce împreună șase mingii în zone de la sol, fiecare țintă le aduce puncte”, va anunța Dani Oți.

Cine va reuși să obțină bonusul? Cine va fi la vot și cine va părăsi competiția, cu un pas înainte de săptămâna finală? Descoperim în doar câteva ore!

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, ultimele ediții, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, din Power Couple!

colaj foto cu dani otil si concurentii de la power couple


Perioada 17 februarie 2026

