Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Azi, sezonul 3 Power Couple își va găsi perechea câștigătoare! Trei echipe vor lupta în marea finală până la epuizare. Ce urmează

Azi, sezonul 3 Power Couple își va găsi perechea câștigătoare! Trei echipe vor lupta în marea finală până la epuizare. Ce urmează

Power Couple, sezonul 3, ajunge astăzi, de la 20:30, la final, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o ediție incendiară, ce nu poate fi ratată!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 25 Februarie 2026, 11:49 | Actualizat Miercuri, 25 Februarie 2026, 11:52
Galerie
Descoperă ce se întâmplă în marea finală Power Couple România, din 25 februarie 2026 | Antena 1

O seară care a marcat premiere în competiție. O probă de revenire cu o echipă câștigătoare și cu alta care a beneficiat de o superputere. O semifinală începută care a scos la iveală cât de dificilă este lupta pentru a accede în marea finală. Power Couple, sezonul 3, ajunge astăzi, de la 20:30, la final, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o ediție incendiară, ce nu poate fi ratată!

Azi, sezonul 3 Power Couple își va găsi perechea câștigătoare! Trei echipe vor lupta în marea finală, până la epuizare, într-o probă incredibilă

Spre surpriza tuturor, inclusiv a lor, Adda și Cătălin Rizea au câștigat proba de revenire și au obținut dreptul de a participa în semifinală și de a folosi ultima superputere din show! Șocul a continuat, când plicul a fost deschis și s-a aflat că ei au capacitatea de a-i readuce în joc pe Oase și Maria, ultimii eliminați. Fără să stea pe gânduri, au acceptat și au adus o premieră – o semifinală în șase perechi, cu doar 3 locuri libere în finală.

Provocarea primită de echipe este una dificilă, iar primii au început deja de aseară să-și dea testul care i-ar putea conduce spre ceea ce au visat!

Articolul continuă după reclamă

Semifinala sezonului 3 Power Couple a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 23:26, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.7 puncte de rating şi 20.7% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 5.4 puncte de rating şi 19.4% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:57, peste 1 milion de telespectatori se bucurau de show.

În doar câteva ore, se trage linie! Primele trei echipe din semifinală se vor califica în ultimul act, unde-i va aștepta o finală cum nu s-a mai văzut.

Va fi nevoie de comunicare, înțelegere în cuplu, capacitate de adaptare la condiții dificile și multă dorință de câștig! Totul pentru a ridica trofeul și cecul câștigător deasupra capului. Cine va reuși?

Nu ratați MAREA FINALĂ Power Couple, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban și National

colaj foto cu dani otil si catalin rizea si adda la power couple romania sezon 3
+6
Mai multe fotografii

Perioada 24 februarie 2026

În penultima ediție Power Couple, rezultatele probei de revenire vor conduce la o semifinală aparte! Show-ul, lider de a...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! “Unde e dreptatea?” Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! &#8220;Unde e dreptatea?&#8221;
Observatornews.ro "Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident "Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Antena 3 Ce face un soldat român când vede o dronă? Semnele care arată că armata României nu e adaptată la un război modern, ca cel din Ucraina Ce face un soldat român când vede o dronă? Semnele care arată că armata României nu e adaptată la un război modern, ca cel din Ucraina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
În penultima ediție Power Couple, rezultatele probei de revenire vor conduce la o semifinală aparte! Show-ul, lider de audiență!
În penultima ediție Power Couple, rezultatele probei de revenire vor conduce la o semifinală aparte! Show-ul,...
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la soare
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la... Catine.ro
Azi, la Power Couple, revin în vilă cuplurile eliminate pe parcursul competiției cu surprize pentru cei rămași în show
Azi, la Power Couple, revin în vilă cuplurile eliminate pe parcursul competiției cu surprize pentru cei rămași...
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va putea fi urmărită
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Pavlo Matiușa, scriitor înrolat voluntar pe front pentru a apăra Ucraina: „Fericirea e posibilă în război. Am simțit-o când mi-am revăzut copiii, soția, mama, când am aflat că fratele meu e în viață”
Pavlo Matiușa, scriitor înrolat voluntar pe front pentru a apăra Ucraina: „Fericirea e posibilă în război. Am... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post HelloTaste.ro
Ce face un soldat român când vede o dronă? Semnele care arată că armata României nu e adaptată la un război modern, ca cel din Ucraina
Ce face un soldat român când vede o dronă? Semnele care arată că armata României nu e adaptată la un război... Antena3.ro
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută useit
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei!
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei! BZI
În perspectiva unui eșec previzibil, Bolojan caută vinovații pentru neîndeplinirea jaloanelor restante din PNRR. Evident, se autoexclude de la responsabilitate
În perspectiva unui eșec previzibil, Bolojan caută vinovații pentru neîndeplinirea jaloanelor restante din PNRR.... Jurnalul
Sportivii lotului de tineret al Federației Române de Canotaj au donat sânge pentru a salva vieți
Sportivii lotului de tineret al Federației Române de Canotaj au donat sânge pentru a salva vieți Kudika
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli Redactia.ro
Oraşul în care autoturismele abandonate sufocă parcările.
Oraşul în care autoturismele abandonate sufocă parcările. "Zici că e cimitir de maşini" Observator
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... UseIT
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x