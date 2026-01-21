Antena Căutare
Cum a început, de fapt, povestea de dragoste dintre Cătălin Zmărăndescu și soția sa. Ce a dezvăluit sportivul

Cătălin Zmărăndescu și Luiza, soția lui, formează unul dintre cele mai puternice cupluri de la Power Couple sezonul 3.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 11:14 | Actualizat Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 11:45
Sportivul și soția lui trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 11 ani. | Antena 1

Cei doi soți au demonstrat până acum că au conexiune puternică și că sunt extrem de curajoși când vine vorba de probele pe care le au de făcut. Indiferent cât au fost de grele probele de până acum, Cătălin și Luiza Zmărăndescu au făcut față cu brio provocărilor, demonstrând că nu formează doar un cuplu puternic, ci și o echipă puternică, pregătită să facă față greutăților.

Cum l-a cucerit, de fapt, Luiza pe Cătălin Zmărăndescu

Celebrul sportiv și soți lui, Luiza, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mulți ani și au împreună doi copii. Cei doi sunt căsătoriți de 11 ani și au construit împreună o familie frumoasă, mândrindu-se cu cei doi copii ai lor care sunt și ei pasionați de sport.

Citește și: Exclusiv | De ce poartă Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple o cruce mare la gât. Care este povestea metanierului

Prin participarea lor la Power Couple, telespectatorii au avut acum ocazia să afle mai multe detalii despre cuplul lor și cum s-au cunoscut. Recent, celebrul sportiv a dezvăluit cu a cunoscut-o pe soția lui și cum a reușit Luiza să îl cucerească.

Cătălin Zmărăndescu este mereu copleșit de emoții atunci când vorbește despre începutul relației sale cu Luiza. El a dezvăluit și cum s-a îndrăgostit de cea care i-a dăruit doi copii. Sportivul a făcut dezvăluiri neașteptate din intimitatea relației lor, povestind cum a reușit să îl cucerească Luiza.

Se pare că este adevărata zicala că dragostea trece prin stomac pentru kickboxerul a povestit că Luiza l-a cucerit cu calitățile ei culinare.

Atunci când i-a preparat prima ciorbă, sportivul s-a simțit cucerit.

„M-am îndrăgostit de ea din cauza ciorbei“, a declarat Cătălin Zmărăndescu, la Power Couple.

Citește și: De la cine și-a cerut iertare Cătălin Zmărăndescu după proba "Au, mami" la Power Couple sezonul 3

De atunci au trecut mai bine de 11 ani, iar Cătălin și Luiza se iubesc ca în prima zi. Cu multă încredere, dedicare, iubire și înțelegere, cei doi au clădit împreună o relație minunată și sunt un exemplu pentru cei doi copii ai lor, Matilda și Cătălin Junior. Sportivul mai are doi copii din prima lui căsnicie, pe Mihai și Alexandra.

Cătălin și Luiza s-au cunoscut la Londra pe vremea când sportivul era antrenor personal. La scurt timp după ce s-au cunoscut, kickboxerul i-a promis Luizei că în 6 luni se vor căsători.

Prima lor întâlnire a avut loc într-o sală de sport și a fost dragoste la prima vedere. Apoi Luiza a venit mai des să îl vadă pe Cătălin la meciuri și așa a început povestea lor de iubire.

“M-a impresionat foarte tare. Atât de tare încât i-am spus că în 6 luni ne căsătorim. Lucrurile erau deja aranjate, zarurile aruncate şi eu îi declarasem solemn: «Până la sfârşitul anului te vei mărita cu mine!». Îţi dai seama ce «bou», cum să simţi chestia asta?”, a spus Cătălin Zmărăndescu la Power Couple.

Citește și: Proba la care toți își aduc aminte de Dumnezeu! Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

