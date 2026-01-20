Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Deficiența cu care se confruntă fiica șoților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple

Deficiența cu care se confruntă fiica șoților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple

Simona Urzică și Marius Urzică au vorbit la Power Couple despre cei doi copii cărora le-au dus dorul. Cei doi gimnaști au mărturisit că fiica lor are o afecțiune care a făcut-o mai puternică.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 20 Ianuarie 2026, 12:01 | Actualizat Marti, 20 Ianuarie 2026, 12:18

La una dintre probele de la Power Couple - La bine și la greu, Marius și Simona Urzică au făcut o confesiune emoționantă despre fiica lor. La proba „Taci și ascultă-mă”, unde Marius a stat într-o cabină antifonată și i-a citit pe buze soției, cei doi gimnaști au fost cu gândul la fiica lor care are o deficiență de auz.

Fiica celor doi este o maestră a cititului pe buze, motiv pentru care Simona ar fi pariat toți banii pe ea la această probă. Marius Urzică a izbucnit în lacrimi când s-a gândit la copiii săi, cărora le-a dus dorul în timp ce s-a aflat în Malta.

Citește și: Cum au arătat Simona și Marius Urzică în ziua nunții. Imagini rare de la evenimentul la care „s-a furat mirele singur”

Afecțiunea de care suferă fiica lui Marius Urzică

„Jasmine știe să citească foarte bine pe buze. Fetița noastră, din păcate, nu aude cu urechiușa stângă deloc și cu dreapta doar foarte puțin. Ea este operată pe urechiușa stângă, are un implant cohlear, iar pe dreapta poartă proteze auditive. Când mergem seara să facem băiță îi scoatem aparatele, ea nu mai aude absolut nimic, dar eu vorbesc cu ea și îmi relatează, îmi răspunde la tot ce o întreb. Și pe această cale vreau să-i spun că o iubesc foarte mult. Și pe Alexuțu”, a spus Simona Urzică, iar Marius Urzică a izbucnit în lacrimi.

„Nu mai face de-astea că mi-e greu. Știu că suntem bine, dar nu mai spune de-astea că mi-e dor de ei și înnebunesc aici”, a spus Marius Urzică cu lacrimi în ochi.

Marius și simona Urzică participă în sezonul 3 Power Couple - La bine și la greu.

„Am acceptat să particip la Power Couple pentru că mi-am dorit să trăim o experiență diferită, care să ne provoace și să ne testeze ca şi cuplu. Nu am așteptări, vreau doar să mă bucur de tot ce vom trăim acolo și să demonstrez, în fața noastră și a celorlalți, că împreună putem trece peste orice”, a spus Marius, completat de soția lui:

„Am acceptat să vin la Power Couple la îndemnul și încurajarea copiilor. Este un format care ne place și credem că ni se potrivește. Nu vreau să îmi creez așteptări, îmi doresc doar să mă bucur de această experiență și, de ce nu, să descoperim lucruri noi despre noi, ca și cuplu şi să ne învingem temerile care vor apărea pe parcursul competiției”.

Soții urzică și jasmine
+2
Mai multe fotografii

Power Couple se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY, luni, marți și miercuri de la 20:30!

„Jocul de astăzi va intra în istorie. Doamnele se vor duela într-un super turneu”, la Power Couple, de la ora 20:30, la ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul celebru şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei şi riscă să piardă o avere la divorţ! Milionarul celebru şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei şi riscă să piardă o avere la divorţ!
Observatornews.ro Fenomen bizar în Făgăraş. De ce este mai cald la Bâlea Lac, la 2.000 m altitudine, decât în oraşul Sibiu Fenomen bizar în Făgăraş. De ce este mai cald la Bâlea Lac, la 2.000 m altitudine, decât în oraşul Sibiu
Antena 3 Elon Musk spune că, peste 10-20 de ani, munca va fi opțională, iar banii vor deveni irelevanți datorită AI și roboticii Elon Musk spune că, peste 10-20 de ani, munca va fi opțională, iar banii vor deveni irelevanți datorită AI și roboticii

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
Citește și
Cum au arătat Simona și Marius Urzică în ziua nunții. Imagini rare de la evenimentul la care „s-a furat mirele singur”
Cum au arătat Simona și Marius Urzică în ziua nunții. Imagini rare de la evenimentul la care „s-a furat mirele...
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști Catine.ro
La investiția din această seară, la Power Couple, Dani Oțil îi va avertiza pe băieți: ”Cea mai grea probă de până acum”
La investiția din această seară, la Power Couple, Dani Oțil îi va avertiza pe băieți: ”Cea mai grea probă...
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său coleg de platou
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Omul de bază al lui George Simion, acuzat de abuz în serviciu, este împins discret spre prescripție. Cum a fost blocat vreme de 15 luni dosarul lui Dan Dungaciu
Omul de bază al lui George Simion, acuzat de abuz în serviciu, este împins discret spre prescripție. Cum a fost... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos HelloTaste.ro
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor continuă să crească
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor... BZI
Pensiile nu se indexează cu rata inflației, dar crește valoarea vechimii cumpărate
Pensiile nu se indexează cu rata inflației, dar crește valoarea vechimii cumpărate Jurnalul
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o "planetă extraterestră" Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x