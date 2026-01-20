Deficiența cu care se confruntă fiica șoților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple

Simona Urzică și Marius Urzică au vorbit la Power Couple despre cei doi copii cărora le-au dus dorul. Cei doi gimnaști au mărturisit că fiica lor are o afecțiune care a făcut-o mai puternică.

La una dintre probele de la Power Couple - La bine și la greu, Marius și Simona Urzică au făcut o confesiune emoționantă despre fiica lor. La proba „Taci și ascultă-mă”, unde Marius a stat într-o cabină antifonată și i-a citit pe buze soției, cei doi gimnaști au fost cu gândul la fiica lor care are o deficiență de auz.

Fiica celor doi este o maestră a cititului pe buze, motiv pentru care Simona ar fi pariat toți banii pe ea la această probă. Marius Urzică a izbucnit în lacrimi când s-a gândit la copiii săi, cărora le-a dus dorul în timp ce s-a aflat în Malta.

Afecțiunea de care suferă fiica lui Marius Urzică

„Jasmine știe să citească foarte bine pe buze. Fetița noastră, din păcate, nu aude cu urechiușa stângă deloc și cu dreapta doar foarte puțin. Ea este operată pe urechiușa stângă, are un implant cohlear, iar pe dreapta poartă proteze auditive. Când mergem seara să facem băiță îi scoatem aparatele, ea nu mai aude absolut nimic, dar eu vorbesc cu ea și îmi relatează, îmi răspunde la tot ce o întreb. Și pe această cale vreau să-i spun că o iubesc foarte mult. Și pe Alexuțu”, a spus Simona Urzică, iar Marius Urzică a izbucnit în lacrimi.

„Nu mai face de-astea că mi-e greu. Știu că suntem bine, dar nu mai spune de-astea că mi-e dor de ei și înnebunesc aici”, a spus Marius Urzică cu lacrimi în ochi.

Marius și simona Urzică participă în sezonul 3 Power Couple - La bine și la greu.

„Am acceptat să particip la Power Couple pentru că mi-am dorit să trăim o experiență diferită, care să ne provoace și să ne testeze ca şi cuplu. Nu am așteptări, vreau doar să mă bucur de tot ce vom trăim acolo și să demonstrez, în fața noastră și a celorlalți, că împreună putem trece peste orice”, a spus Marius, completat de soția lui:

„Am acceptat să vin la Power Couple la îndemnul și încurajarea copiilor. Este un format care ne place și credem că ni se potrivește. Nu vreau să îmi creez așteptări, îmi doresc doar să mă bucur de această experiență și, de ce nu, să descoperim lucruri noi despre noi, ca și cuplu şi să ne învingem temerile care vor apărea pe parcursul competiției”.

