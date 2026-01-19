Cum au arătat Simona și Marius Urzică în ziua nunții. Imagini rare de la evenimentul la care „s-a furat mirele singur”

În sezonul 3 de Power Couple au fost difuzate imagini de la nunta soților Simona și Marius Urzică.

Marius și Simona Urzică s-au căsătorit în urmă cu 15 ani. Cei doi concurenți Power Couple - La bine și la greu, sezon 3, și-au amintit despre un moment neobișnuit de la nunta lor. Marius a făcut o glumă cu soția și s-a ascuns pentru o perioadă, făcând-o pe Simona să creadă că s-a furat mirele.

Cum au arătat Simona și Marius Urzică în ziua nunții. Imagini rare de la evenimentul care a avut loc în urmă cu 15 ani

„A fost o nuntă frumoasă în care mirele a dispărut”, a spus Marius despre nunta lui.

Simona a povestit că a „plătit” și o mică răscumpărare pentru întoarcerea mirelui la nuntă.

„S-a furat mirele singur la nuntă. A ieșit din restaurant, s-a dus la toaletă și nu mai venea. M-am panicat un pic și am ieșit pe coridor: Unde e Marius? El, auzindu-mă, a stat ascuns în bar. A stat acolo asuns mult și bine și noi am crezut că s-a furat mirele. Și ca răscumpărare mi-au dat atunci să îi fac un dans frumos. Atât. Ați mai văzut vreo nuntă să se fure mirele?”, a spus Simona Urzică la Power Couple.

Simona Urzică a arătat ca o prințesă cu diademă la nunta sa, iar Marius Urzică a fost extrem de elegant și mândru.

Marius și simona Urzică participă în sezonul 3 Power Couple - La bine și la greu.

”Am acceptat să particip la Power Couple pentru că mi-am dorit să trăim o experiență diferită, care să ne provoace și să ne testeze ca şi cuplu. Nu am așteptări, vreau doar să mă bucur de tot ce vom trăim acolo și să demonstrez, în fața noastră și a celorlalți, că împreună putem trece peste orice”, a spus Marius, completat de soția lui:

„Am acceptat să vin la Power Couple la îndemnul și încurajarea copiilor. Este un format care ne place și credem că ni se potrivește. Nu vreau să îmi creez așteptări, îmi doresc doar să mă bucur de această experiență și, de ce nu, să descoperim lucruri noi despre noi, ca și cuplu şi să ne învingem temerile care vor apărea pe parcursul competiției”.

