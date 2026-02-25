Finala Power Couple 2026. Simona și Marius Urzică i-au uluit pe toți! Prin ce chinuri au trecut cei doi. Ce a făcut Maria

În marea finală a emisiunii Power Couple România, soții Urzică au trecut prin numeroase chinuri, în goana după marele trofeu. Ce au surprins camerele de filmat la Maria Pitică. Până și Oase a fost uluit.

Marea finală a emisiunii Power Couple România a adus un adevărat carusel de emoții și doze uriașe de adrenalină! La un moment dat, la ultima probă, Simona și Marius Urzică au luptat cu toată forța de care au fost capabili. Descoperă prin ce chinuri au trecut cei doi și de ce Maria i-a uluit pe toți.

„Rezistați”, a strigat Dani Oțil către celelalte două echipe finaliste, rămase la probă.

„Efectiv nu mai puteai să îți controlezi corpul”, a mărturisit soția lui Marius Urzică, și ea confruntându-se cu spasme și tremurat intens cauzat de alternanța anotimpurilor.

Anotimpul s-a schimbat din nou și a venit primăvară, însă acest lucru nu a părat să ușureze prea mult efortul depus de concurenți.

„Toate aceste anotimpuri au fost un calvar. Un calvar pe care cu greu l-am suportat, de multe ori am tremurat foarte, foarte tare”, a zis Marius Urzică.

Și astfel, primul an a trecut și Dani Oțil a adăugat lingouri în gențile ținute de Oase și Maria Pitică și Simona și Marius Urzică, apoi a venit vara și au pornit tunurile de căldură.

„Am rămas la o probă de ambiție. Nu câștigă cel mai puternic, ci cel care rezistă. Este un joc al nervilor”, a zis Dani Oțil.

Apoi, lucrurile iar s-au complicat atunci când a venit toamna, iar vântul și frunzele au început să lovească corpurile deja obosite ale celor două echipe finalist.

„Au trecut 23 de minute, păreți echilibrați și în confort. Dacă tot sunteți în confort, eu zic că ne putem gândi din nou la iarnă. Dacă fetele simt căldura, băieții simt frigul, iar ploaia este pentru toată lumea aceeași”, a zis prezentatorul.

Corpurile au început să cedeze în fața senzațiilor intense și nimeni nu a scăpat de fiorul rece, ce a adus spasme, tremurat și multă adrenalină.

De pe margine, ceilalți concurenți i-au încurajat pe finaliști. Un alt an a trecut, alte lingouri s-au adăugat.

„Sunt foarte mândru de tine, iubita”, i-a zis Oase partenerei sale.

„Eu nu mă dau jos de aici niciodată. Nici tu!”, a zis Maria Pitică, extrem de determinată.

Anotimpurile au trecut unul după altul, iar cei car eau privit de pe margine au fost uluiți de forța celor două cupluri.

„Simțeam că m-am dus din poziția orizontală cumva în față, aplecată”, a zis Simona Urzică.

„Mă apasă pe burtă. Dacă mă reglez vin și mai în cap”, a zis Marius.

Alte greutăți s-au adăugat în geantă și un alt an de relație a început.

Soții Urzică s-au confruntat cu numeroase probleme din cauza faptului că au stat în poziții incomode și dureroase, deplasându-și protecțiile din burete. Anotimpurile au trecut, vântul a bătut din nou și corpurile au început să tremure din nou.

„Of, săracii. Aici îmi vine să plâng rău”, a zis Cătălina, extrem de emoționată de ceea ce vede în finala Power Couple România sezonul 3, în minutul 55 al probei.

„Mai poți, mama? Zi-mi dacă nu mai poți”, și-a întrebat Marius soția.

„Nu prea”, a zis ea tremurând.

La un moment dat, soții Urzică au început să stea cu capul în jos.

„Nu mai pot, Marius”, a zis ea.

„Haide, mami, mai ține”, a încurajat-o el, și au urmat momente dramatice, când a încercat să își schimbe poziția ca să o ajute să reziste mai mult.

„Haide, haide, ține că eu nu mai pot”, i-a zis Marius.

Maria, în schimb, a fost cea mai tăcută dintre toți și cea mai concentrată, fiind un munte de ambiție. A rezistat mai mult decât s-ar fi așteptat oricine. Chiar și Oase a fost uluit și a zis că „la un moment dat nu mai era cu ei acolo”.

„E tanc Maria”, a zis Andrei Niculae, admirativ.

Oricât de greu le-a fost, concurenții au luptat cu o forță impresionantă din prima secundă și până în ultima clipă, dincolo de orice anotimp, dincolo de toate obstacolele și dincolo chiar de limitele fizice și psihice ale unui om normal. Astfel, finala Power Couple România sezonul 3 a adus doze uriașe de adrenalină și momente emoționante, ce îți fac pielea de găină.

