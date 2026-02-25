Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Finala Power Couple 2026. Simona și Marius Urzică i-au uluit pe toți! Prin ce chinuri au trecut cei doi. Ce a făcut Maria

Finala Power Couple 2026. Simona și Marius Urzică i-au uluit pe toți! Prin ce chinuri au trecut cei doi. Ce a făcut Maria

În marea finală a emisiunii Power Couple România, soții Urzică au trecut prin numeroase chinuri, în goana după marele trofeu. Ce au surprins camerele de filmat la Maria Pitică. Până și Oase a fost uluit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 25 Februarie 2026, 23:54 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 00:27

Marea finală a emisiunii Power Couple România a adus un adevărat carusel de emoții și doze uriașe de adrenalină! La un moment dat, la ultima probă, Simona și Marius Urzică au luptat cu toată forța de care au fost capabili. Descoperă prin ce chinuri au trecut cei doi și de ce Maria i-a uluit pe toți.

Simona și Marius Urzică i-au uluit pe toți! Prin ce chinuri au trecut cei doi. Ce a făcut Maria în finala Power Couple România

„Rezistați”, a strigat Dani Oțil către celelalte două echipe finaliste, rămase la probă.

„Efectiv nu mai puteai să îți controlezi corpul”, a mărturisit soția lui Marius Urzică, și ea confruntându-se cu spasme și tremurat intens cauzat de alternanța anotimpurilor.

Anotimpul s-a schimbat din nou și a venit primăvară, însă acest lucru nu a părat să ușureze prea mult efortul depus de concurenți.

„Toate aceste anotimpuri au fost un calvar. Un calvar pe care cu greu l-am suportat, de multe ori am tremurat foarte, foarte tare”, a zis Marius Urzică.

Și astfel, primul an a trecut și Dani Oțil a adăugat lingouri în gențile ținute de Oase și Maria Pitică și Simona și Marius Urzică, apoi a venit vara și au pornit tunurile de căldură.

„Am rămas la o probă de ambiție. Nu câștigă cel mai puternic, ci cel care rezistă. Este un joc al nervilor”, a zis Dani Oțil.

Apoi, lucrurile iar s-au complicat atunci când a venit toamna, iar vântul și frunzele au început să lovească corpurile deja obosite ale celor două echipe finalist.

„Au trecut 23 de minute, păreți echilibrați și în confort. Dacă tot sunteți în confort, eu zic că ne putem gândi din nou la iarnă. Dacă fetele simt căldura, băieții simt frigul, iar ploaia este pentru toată lumea aceeași”, a zis prezentatorul.

Corpurile au început să cedeze în fața senzațiilor intense și nimeni nu a scăpat de fiorul rece, ce a adus spasme, tremurat și multă adrenalină.

De pe margine, ceilalți concurenți i-au încurajat pe finaliști. Un alt an a trecut, alte lingouri s-au adăugat.

„Sunt foarte mândru de tine, iubita”, i-a zis Oase partenerei sale.

„Eu nu mă dau jos de aici niciodată. Nici tu!”, a zis Maria Pitică, extrem de determinată.

Anotimpurile au trecut unul după altul, iar cei car eau privit de pe margine au fost uluiți de forța celor două cupluri.

„Simțeam că m-am dus din poziția orizontală cumva în față, aplecată”, a zis Simona Urzică.

„Mă apasă pe burtă. Dacă mă reglez vin și mai în cap”, a zis Marius.

Alte greutăți s-au adăugat în geantă și un alt an de relație a început.

Soții Urzică s-au confruntat cu numeroase probleme din cauza faptului că au stat în poziții incomode și dureroase, deplasându-și protecțiile din burete. Anotimpurile au trecut, vântul a bătut din nou și corpurile au început să tremure din nou.

„Of, săracii. Aici îmi vine să plâng rău”, a zis Cătălina, extrem de emoționată de ceea ce vede în finala Power Couple România sezonul 3, în minutul 55 al probei.

„Mai poți, mama? Zi-mi dacă nu mai poți”, și-a întrebat Marius soția.

„Nu prea”, a zis ea tremurând.

La un moment dat, soții Urzică au început să stea cu capul în jos.

„Nu mai pot, Marius”, a zis ea.

„Haide, mami, mai ține”, a încurajat-o el, și au urmat momente dramatice, când a încercat să își schimbe poziția ca să o ajute să reziste mai mult.

„Haide, haide, ține că eu nu mai pot”, i-a zis Marius.

Maria, în schimb, a fost cea mai tăcută dintre toți și cea mai concentrată, fiind un munte de ambiție. A rezistat mai mult decât s-ar fi așteptat oricine. Chiar și Oase a fost uluit și a zis că „la un moment dat nu mai era cu ei acolo”.

„E tanc Maria”, a zis Andrei Niculae, admirativ.

Oricât de greu le-a fost, concurenții au luptat cu o forță impresionantă din prima secundă și până în ultima clipă, dincolo de orice anotimp, dincolo de toate obstacolele și dincolo chiar de limitele fizice și psihice ale unui om normal. Astfel, finala Power Couple România sezonul 3 a adus doze uriașe de adrenalină și momente emoționante, ce îți fac pielea de găină.

colaj foto cu marius urzica si sotia lui
+16
Mai multe fotografii

Poți vedea toate sezoanele Power Couple România pe AntenaPLAY!

Finala Power Couple 2026. Sandra Izbașa a trecut prin momente greu de privit! Nu și-a mai putut stăpâni corpul. Ce a făc...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe litoral. Cât a costat Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe litoral. Cât a costat
Observatornews.ro Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebuie să faci improvizaţii" Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebuie să faci improvizaţii"
Antena 3 Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Citește și
Finaliștii Power Couple 2026. Cine sunt cuplurile care luptă pentru marele premiu al sezonului 3
Finaliștii Power Couple 2026. Cine sunt cuplurile care luptă pentru marele premiu al sezonului 3
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la soare
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la... Catine.ro
Ce face Simona Urzică după ce ajunge într-o altă țară. Marius Urzică o atenționează când are ocazia: „Vezi că...”
Ce face Simona Urzică după ce ajunge într-o altă țară. Marius Urzică o atenționează când are ocazia:...
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va putea fi urmărită
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post HelloTaste.ro
Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă
Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei... Antena3.ro
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută useit
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei!
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei! BZI
În perspectiva unui eșec previzibil, Bolojan caută vinovații pentru neîndeplinirea jaloanelor restante din PNRR. Evident, se autoexclude de la responsabilitate
În perspectiva unui eșec previzibil, Bolojan caută vinovații pentru neîndeplinirea jaloanelor restante din PNRR.... Jurnalul
Anca Serea, mândră de fiica ei cea mare. Sarah a fost admisă la o școală de top în Milano
Anca Serea, mândră de fiica ei cea mare. Sarah a fost admisă la o școală de top în Milano Kudika
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli Redactia.ro
Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€
Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€ Observator
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... UseIT
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x