Antena Căutare
Home Power Couple Stiri „Jocul de astăzi va intra în istorie. Doamnele se vor duela într-un super turneu”, la Power Couple, de la ora 20:30, la Antena 1

„Jocul de astăzi va intra în istorie. Doamnele se vor duela într-un super turneu”, la Power Couple, de la ora 20:30, la Antena 1

Cea de-a treia săptămână din sezonul trei Power Couple a început aseară la Antena 1 și pe AntenaPLAY și le-a adus celor de acasă mixul perfect de emoție, tensiune și amuzament.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 20 Ianuarie 2026, 10:23 | Actualizat Marti, 20 Ianuarie 2026, 10:45
Galerie
„Jocul de astăzi va intra în istorie. Doamnele se vor duela într-un super turneu”, la Power Couple, de la ora 20:30, la Antena 1 | Antena 1

Cele opt cupluri rămase în competiție au parte de noi provocări, cu fiecare zi care trece în Malta, iar aptitudinile lor sunt bine puse la încercare, la fiecare pas. Totul continuă diseară, de la 20:30, cu proba fetelor.

Aseară, băieții au tăcut... și au ascultat... fără să audă! Chiar dacă a fost dificil și lipsa interacțiunii directe s-a resimțit mai tare decât se gândeau la început, patru dintre ei au reușit să o ducă la capăt și să obțină investiția făcută de partenere: Oase, Răzvan Bănică, Mădălin Șerban și Marius Urzică.

Pe de altă parte, Cătălin Zmărăndescu, Mitzuu, Andrei Niculae și Cătălin Rizea au fost vizibil încurcați de provocare și au emoții pentru ce vor face fetele la probă, astfel încât să evite ultimul loc în clasament.

Citește și: Cum au arătat Simona și Marius Urzică în ziua nunții. Imagini rare de la evenimentul la care „s-a furat mirele singur”

Articolul continuă după reclamă

„Am decis ca, astăzi, fetele să joace fotbal”. Ce surprize se anunță la Power Couple

Diseară, Dani Oțil îi va surprinde pe toți când va anunța ce urmează: ”Am decis ca, astăzi, fetele să joace fotbal”. Însă, nu va fi jocul clasic...: ”Care este cheia jocului la fusbal? Se joacă cu niște pioni care nu au drept la replică, nu pot schimba cu nimic jocul. Le dăm șansa figurinelor să joace – figurina va fi vorbitoare, activă și va lua decizii, va fi chiar fata. Voi veți mânui fetele de la distanță, dar legați la ochi”.

Imediat ce vor afla indiciul, fetele se vor pune pe treabă! Vor încerca să afle toate noțiunile pe care nu le cunosc despre fotbal, dar și să testeze loviturile în minge... cu ce găsesc la dispoziție prin vilă. Chiar dacă unele vor admite că mai joacă cu cei mici acasă, altele vor recunoaște că nu le place deloc acest sport. ”Nu mă pricep, nu halesc treaba asta”, va spune cu sinceritate Maria.

Cine va face cea mai mare investiție, va duce proba la capăt și va obține superputerea? Aflăm în doar câteva ore! Tot atunci, descoperim și care va fi primul cuplu propus la eliminare.

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

colaj cu concurentii Power couple si dani otil
+1
Mai multe fotografii

Citește și: De la cine și-a cerut iertare Cătălin Zmărăndescu după proba "Au, mami" la Power Couple sezonul 3

Cum au arătat Simona și Marius Urzică în ziua nunții. Imagini rare de la evenimentul la care „s-a furat mirele singur”... Deficiența cu care se confruntă fiica șoților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul celebru şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei şi riscă să piardă o avere la divorţ! Milionarul celebru şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei şi riscă să piardă o avere la divorţ!
Observatornews.ro Fenomen bizar în Făgăraş. De ce este mai cald la Bâlea Lac, la 2.000 m altitudine, decât în oraşul Sibiu Fenomen bizar în Făgăraş. De ce este mai cald la Bâlea Lac, la 2.000 m altitudine, decât în oraşul Sibiu
Antena 3 Elon Musk spune că, peste 10-20 de ani, munca va fi opțională, iar banii vor deveni irelevanți datorită AI și roboticii Elon Musk spune că, peste 10-20 de ani, munca va fi opțională, iar banii vor deveni irelevanți datorită AI și roboticii

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum au arătat Simona și Marius Urzică în ziua nunții. Imagini rare de la evenimentul la care „s-a furat mirele singur”
Cum au arătat Simona și Marius Urzică în ziua nunții. Imagini rare de la evenimentul la care „s-a furat mirele...
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști Catine.ro
La investiția din această seară, la Power Couple, Dani Oțil îi va avertiza pe băieți: ”Cea mai grea probă de până acum”
La investiția din această seară, la Power Couple, Dani Oțil îi va avertiza pe băieți: ”Cea mai grea probă...
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său coleg de platou
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Omul de bază al lui George Simion, acuzat de abuz în serviciu, este împins discret spre prescripție. Cum a fost blocat vreme de 15 luni dosarul lui Dan Dungaciu
Omul de bază al lui George Simion, acuzat de abuz în serviciu, este împins discret spre prescripție. Cum a fost... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos HelloTaste.ro
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor continuă să crească
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor... BZI
Pensiile nu se indexează cu rata inflației, dar crește valoarea vechimii cumpărate
Pensiile nu se indexează cu rata inflației, dar crește valoarea vechimii cumpărate Jurnalul
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o "planetă extraterestră" Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x