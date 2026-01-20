Cea de-a treia săptămână din sezonul trei Power Couple a început aseară la Antena 1 și pe AntenaPLAY și le-a adus celor de acasă mixul perfect de emoție, tensiune și amuzament.

„Jocul de astăzi va intra în istorie. Doamnele se vor duela într-un super turneu”, la Power Couple, de la ora 20:30, la Antena 1 | Antena 1

Cele opt cupluri rămase în competiție au parte de noi provocări, cu fiecare zi care trece în Malta, iar aptitudinile lor sunt bine puse la încercare, la fiecare pas. Totul continuă diseară, de la 20:30, cu proba fetelor.

Aseară, băieții au tăcut... și au ascultat... fără să audă! Chiar dacă a fost dificil și lipsa interacțiunii directe s-a resimțit mai tare decât se gândeau la început, patru dintre ei au reușit să o ducă la capăt și să obțină investiția făcută de partenere: Oase, Răzvan Bănică, Mădălin Șerban și Marius Urzică.

Pe de altă parte, Cătălin Zmărăndescu, Mitzuu, Andrei Niculae și Cătălin Rizea au fost vizibil încurcați de provocare și au emoții pentru ce vor face fetele la probă, astfel încât să evite ultimul loc în clasament.

„Am decis ca, astăzi, fetele să joace fotbal”. Ce surprize se anunță la Power Couple

Diseară, Dani Oțil îi va surprinde pe toți când va anunța ce urmează: ”Am decis ca, astăzi, fetele să joace fotbal”. Însă, nu va fi jocul clasic...: ”Care este cheia jocului la fusbal? Se joacă cu niște pioni care nu au drept la replică, nu pot schimba cu nimic jocul. Le dăm șansa figurinelor să joace – figurina va fi vorbitoare, activă și va lua decizii, va fi chiar fata. Voi veți mânui fetele de la distanță, dar legați la ochi”.

Imediat ce vor afla indiciul, fetele se vor pune pe treabă! Vor încerca să afle toate noțiunile pe care nu le cunosc despre fotbal, dar și să testeze loviturile în minge... cu ce găsesc la dispoziție prin vilă. Chiar dacă unele vor admite că mai joacă cu cei mici acasă, altele vor recunoaște că nu le place deloc acest sport. ”Nu mă pricep, nu halesc treaba asta”, va spune cu sinceritate Maria.

Cine va face cea mai mare investiție, va duce proba la capăt și va obține superputerea? Aflăm în doar câteva ore! Tot atunci, descoperim și care va fi primul cuplu propus la eliminare.

