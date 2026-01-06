Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Marea premieră Power Couple, lider de audiență! Cea de-a doua seară aduce pentru fete o probă în premieră, tip turneu piramidal

Marea premieră Power Couple, lider de audiență! Cea de-a doua seară aduce pentru fete o probă în premieră, tip turneu piramidal

Premiera Power Couple România a fost lider de audiență! Ce surprize aduce următoarea ediție.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 06 Ianuarie 2026, 11:19 | Actualizat Marti, 06 Ianuarie 2026, 11:28
Galerie
Descoperă ce aduce ediția 2 din 6 ianuarie 2026 | antena 1

A fost o seară încărcată la marea premieră Power Couple: o nouă locație, noi perechi dornice să treacă prin experiența vieții lor și vești cum nu s-au mai văzut până în prezent!

În plus, prima provocare din sezon i-a scos din starea de confort și prietenie cu care veniseră și i-a făcut să realizeze că show-ul a început deja! Cei care nu și-au încheiat proba aseară, o vor face în doar câteva ore și tot atunci, fetele vor intra în acțiune, într-o ediție care va marca noi surprize. De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Emisiunea Power Couple sezonul 3 a fost lider de audiență cu prima ediție, din 5 ianuarie 2026

Prima întâlnire a cuplurilor cu Dani Oțil a marcat un moment încărcat de istorie și emoție – șansa de a se afla pentru câteva ore în Fort Manuel, locul în care filme importante au avut înregistrările. Chiar acolo, ei au aflat că deși au intrat împărați, trebuie să ia o decizie ad-hoc – un cuplu trebuia să obțină un dezavantaj pentru primele trei zile. Într-un vot în care strategiile s-au tot schimbat, Ariana și Mitzuu au obținut cele mai multe voturi. Șocul nu s-a încheiat aici – deși vor avea parte de aceste minusuri constante, au și un motiv de bucurie – au câștigat prima superputere a sezonului!

Articolul continuă după reclamă

Cum era de așteptat, seara a continuat cu prima investiție, care de această dată a fost a fetelor. Iar deciziile lor au fost importante, după ce Dani le-a povestit ce vor avea de făcut partenerii: ”Proba are legătura cu bicicleta. Vor fi deasupra unor stânci, la câteva zeci de metri, iar între stânci este marea. Băieții vor pedala deasupra mării și deasupra stâncilor. Mai mult, vor pedala cu capul în jos, pentru că viața uneori te întoarce cu fundul în sus”.

Premiera sezonului 3 a fost urmărită cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:30 – 24:09, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 6.8 puncte de rating şi 25.3% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.5 puncte de rating şi 16.7% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.6 puncte de rating și 16.8% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.9 puncte de rating și 14.7% cotă de piață. În intervalul, 20:30 – 23:00, la intersecția cu lansarea Desafio Aventura, Antena 1 conduce clasamentul audiențelor cu 7.0 puncte de rating și 23.7% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 5.6 puncte de rating și 18.8% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:50, peste 1.1 milioane de telespectatori trăiau cu interes proba băieților!

Ce surprize aduce ediția 2, din 6 ianuarie 2026, a emisiunii Power Couple România sezonul 3

Dacă pentru unii, emoțiile s-au încheiat, Marius Urzică și Cătălin Zmărăndescu își vor duce provocarea cu bicicleta la final în doar câteva ore! Tot atunci, fetele vor avea parte de o premieră, ”o probă ce schimbă total istoria” – un turneu piramidal, în care toate vor juca, dar una singură va câștiga miza cea mare. Cum se va considera misiunea trecută, cine va reuși să meargă până la capăt și ce dezavantaj va avea Ariana, vedem în doar câteva ore.

Tot atunci, vom afla care este primul cuplu propus la eliminare în cel de-al treilea sezon, după ce se va trage linie la clasamentul banilor, după două zile!

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All si National

colaj cu dani otil si concurent la power couple sezon 3

Perioada 5 ianuarie 2026

Luiza și Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple sezonul 3, pentru prima dată împreună într-o competiție: „Ea este anti-s...
Înapoi la Homepage
AS.ro Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă
Observatornews.ro Marinela din Spania caută muncitori pentru tăierea "aurului verde". Singura condiţie pentru angajare Marinela din Spania caută muncitori pentru tăierea "aurului verde". Singura condiţie pentru angajare
Antena 3 O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Luiza și Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple sezonul 3, pentru prima dată împreună într-o competiție: „Ea este anti-sport”
Luiza și Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple sezonul 3, pentru prima dată împreună într-o competiție:...
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate Catine.ro
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple
Cum s-a schimbat viața actriței Neslihan Atagul de când a devenit mămică pentru prima oară. Ce a declarat vedeta
Cum s-a schimbat viața actriței Neslihan Atagul de când a devenit mămică pentru prima oară. Ce a declarat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9... Elle
Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste
Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ce poți pune în aluat în loc de drojdie. Alternativele pe care le poți folosi
Ce poți pune în aluat în loc de drojdie. Alternativele pe care le poți folosi HelloTaste.ro
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără... Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Parlamentul a devenit anexa Guvernului. Puterea executivă se pregătește să acapareze și puterea judecătorească
Parlamentul a devenit anexa Guvernului. Puterea executivă se pregătește să acapareze și puterea judecătorească Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Reguli noi pentru şoferi: camere de monitorizare, radare fixe şi amenzi mai mari. De când cresc sancţiunile
Reguli noi pentru şoferi: camere de monitorizare, radare fixe şi amenzi mai mari. De când cresc sancţiunile Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
Affogato, cel mai rafinat mod în care italienii își beau cafeaua
Affogato, cel mai rafinat mod în care italienii își beau cafeaua HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Paste amatriciana. Rețeta rapidă a unui preparat clasic italienesc
Paste amatriciana. Rețeta rapidă a unui preparat clasic italienesc Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x