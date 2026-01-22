Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Mitzuu și Ariana au părăsit competiția Power Couple, la finalul unei ediții lider detașat de audiență

Mitzuu și Ariana au părăsit competiția Power Couple, la finalul unei ediții lider detașat de audiență

Trei săptămâni s-au încheiat din show-ul începutului de an. Power Couple îi ține pe cei de acasă în fața televizoarelor, trei zile pe săptămână, de la ora 20:30.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026, 11:59 | Actualizat Joi, 22 Ianuarie 2026, 12:06
Galerie
Mitzuu și Ariana au părăsit competiția Power Couple, la finalul unei ediții lider detașat de audiență | Antena 1

În fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY se trăiește aventura reală în cuplu, se râde la probe și se simțe emoția celor care trec prin provocarea vieții lor în doi.

Aseară, proba de cuplu a fost una care i-a adus la mare înălțime, încă o dată. Suspendați la peste 20 de metri, ei au trebuit să facă față unui joc aparent banal de memorie, în care orice greșeală era echivalentă cu o cădere în gol.

Mitzuu și Ariana au părăsit competiția Power Couple. Ediția, lider detașat de audiență

Finalul i-a găsit învingători pe Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, care au obținut bonusul de 2000 de euro. La vot au ajuns Mitzuu și Ariana și Cătălin și Luiza Zmărăndescu, iar cei din urmă au reușit să iasă încă o dată învingători.

Articolul continuă după reclamă

Ultima ediție din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 23:47, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 6.8 puncte de rating şi 25.8% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.0 puncte de rating şi 11.4% cota de piaţă.

La nivelul publicului urban, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor cu 5.7 puncte de rating și 16.9% cotă de piață, în timp ce locul 2, Kanal D, avea 3.4 puncte de rating și 10.1% cotă de piață. Ordinea s-a păstrat și la nivel național, unde Antena 1 avea 5.1 puncte de rating și 15.0% cotă de piață, iar Kanal D 4.0 puncte de rating și 11.7% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 20:49, peste 1.2 milioane de telespectatori așteptau cu emoție eliminarea serii.

Următoarea etapă începe luni și aduce probe în premieră pentru cele șapte echipe rămase în competiție! Lupta este tot mai provocatoare, iar drumul spre marea finală și premiul care poate ajunge până la 100.000 de euro tot mai scurt.

Citește și: Cum a început, de fapt, povestea de dragoste dintre Cătălin Zmărăndescu și soția sa. Ce a dezvăluit sportivul

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All si National

Colaj cu concurentii Power Couple
+2
Mai multe fotografii

Perioada 21 ianuarie 2026

O probă de cuplu la înălțime și o eliminare surprinzătoare, în această seară, la Power Couple! Ediția de ieri, lider de ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum
Observatornews.ro "Dani l-a omorât". Mario Alin Beride, ucis de colegi din invidie, pentru că avea telefon şi adidaşi scumpi "Dani l-a omorât". Mario Alin Beride, ucis de colegi din invidie, pentru că avea telefon şi adidaşi scumpi
Antena 3 Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink’s-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
O probă de cuplu la înălțime și o eliminare surprinzătoare, în această seară, la Power Couple! Ediția de ieri, lider de audiență
O probă de cuplu la înălțime și o eliminare surprinzătoare, în această seară, la Power Couple! Ediția de...
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă
Acuzații explozive la adresa Victoriei Beckham. Brooklyn spune că a fost „umilit” la propria nuntă Catine.ro
Cum a început, de fapt, povestea de dragoste dintre Cătălin Zmărăndescu și soția sa. Ce a dezvăluit sportivul
Cum a început, de fapt, povestea de dragoste dintre Cătălin Zmărăndescu și soția sa. Ce a dezvăluit sportivul
Dilan Çiçek Deniz a îmbrăcat o rochie cu decolteu adânc la cel mai recent eveniment monden. Cum arată ținuta vedetei
Dilan Çiçek Deniz a îmbrăcat o rochie cu decolteu adânc la cel mai recent eveniment monden. Cum arată ținuta... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„I-a scos dinții. Baie, o dată pe an!” „Vrăjitoarea” Amanda a ținut o tânără sclavă timp de 25 de ani
„I-a scos dinții. Baie, o dată pe an!” „Vrăjitoarea” Amanda a ținut o tânără sclavă timp de 25 de ani Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu afine și lămâie. Rețeta unui desert cu blat umed și aromat
Prăjitură cu afine și lămâie. Rețeta unui desert cu blat umed și aromat HelloTaste.ro
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Iulia Albu, disperată de factura ei uriașă la gaz: „Oare este o glumă?!”
Iulia Albu, disperată de factura ei uriașă la gaz: „Oare este o glumă?!” BZI
Pensionarii români și-ar putea câștiga dreptul la indexarea pensiilor, în Justiție
Pensionarii români și-ar putea câștiga dreptul la indexarea pensiilor, în Justiție Jurnalul
La ce trebuie să renunți în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie ca să atragi fericirea
La ce trebuie să renunți în săptămâna 26 ianuarie - 1 februarie ca să atragi fericirea Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Cât costă apartamentele construite în anii 1970 în comparaţie cu cele noi. Diferenţele sunt uriaşe
Cât costă apartamentele construite în anii 1970 în comparaţie cu cele noi. Diferenţele sunt uriaşe Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Biluțe energizante cu ovăz, migdale și merișoare uscate
Biluțe energizante cu ovăz, migdale și merișoare uscate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x