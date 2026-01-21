O probă de cuplu la înălțime și o eliminare surprinzătoare, în această seară, la Power Couple! Ediția de ieri, lider de audiență

Starea de bine și energia molipsitoare continuă în fiecare seară de luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Opt cupluri se află în cea mai tare competiție destinată oamenilor care cred că iubirea poate depăși orice frică și orice provocare la care te supune show-ul. În câteva ore, la Power Couple, acțiunea revine la... înălțime într-o probă în care confortul nu există și în care memoria și atenția la detalii fac diferența.

Aseară, proba a fost inspirată dintr-un meci al echipei naționale a Maltei, iar turneul de fotbal propus pentru jocul fetelor a fost unul plin de urale și dorință de a marca. Chiar dacă băieții au fost implicați total în ceea ce aveau de făcut partenerele, simțurile lor au fost înăsprite neputând să vadă. După o finală puternică, Cătălin și Luiza Zmărăndescu s-au impus, reușind să obțină și superputerea, pe care o vor deschide abia diseară.

O probă de cuplu la înălțime și o eliminare surprinzătoare, în această seară, la Power Couple!

Ediția care a adus primul turneu de fotbal de la Power Couple a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 23:44, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.3 puncte de rating şi 19.7% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.7 puncte de rating şi 17.6% cota de piaţă.

În intervalul 20:30 – 23:00, la intersecția cu Desafio Aventura, Antena 1 conduce clasamentul audiențelor cu 5.7 puncte de rating și 19.8% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 5.2 puncte de rating și 18.1% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:28, aproape 900 mii de telespectatori se bucurau de maratonul fotbalistic!

Săptămâna de Power Couple se încheie cu o probă de cuplu... la 24 de metri în aer! Va fi un nou turneu nebunesc pentru echipele aflate în lupta pentru marele premiu.

„Au o misiune grea – să-și descrie vecinii, cu bune și cu rele, în timp ce atârnă în aer. Să sperăm că nu tulbură liniștea cartierului. Vecinul de leagăn trebuie să repete în ordine cuvintele care s-au spus până la el și să adauge unul nou. Cine uită, cade în gol”, va anunța Dani Oțil.

Cu Mitzuu și Ariana aflați pe ultimul loc clasament și deja propuși la votul de eliminare, celelalte cupluri speră să se impună și să-și continue drumul în competiție. Cine va pierde proba și va ajunge la vot? Dar, mai ales, cine va pleca acasă? Aflăm în curând!

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban All si National

Perioada 20 ianuarie 2026