Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Oase și logodnica lui, Maria, pregătiți de provocarea Power Couple, cu zâmbetul pe buze: ”câștigăm, dacă ne distrăm”

Oase și logodnica lui, Maria, pregătiți de provocarea Power Couple, cu zâmbetul pe buze: ”câștigăm, dacă ne distrăm”

Nouă cupluri cunoscute de către cei de acasă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 10:05 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 10:08
Galerie
Un nou sezon al show-ului Power Couple este aproape de lansare, pe 12 ianuarie, iar până atunci, cei de acasă au șansa de a-i cunoaște mai bine pe participanți și de a afla mai multe despre poveștile lor, în fiecare noapte de luni și marți, la Antena 1, într-o serie de materiale exclusive. | Antena 1

Vedete care vor să arate că iubirea te poate ajuta să depășești orice provocare și că vulnerabilitatea devine putere în doi. Un nou sezon al show-ului Power Couple este aproape de lansare, pe 12 ianuarie, iar până atunci, cei de acasă au șansa de a-i cunoaște mai bine pe participanți și de a afla mai multe despre poveștile lor, în fiecare noapte de luni și marți, la Antena 1, într-o serie de materiale exclusive.

Oase și Maria, dezvăluiri despre Power Couple România 2026

În ultimele două săptămâni, patru cupluri au vorbit despre motivele pentru care merită să meargă până la capăt în competiție, despre ce le dă forță și despre ce lecții de viață au primit de la parteneri. Aseară, a venit rândul celui de-al cincilea cuplu să ofere mai multe detalii. El, un cunoscut creator de conținut, ea, pentru prima dată într-un format TV, pasionată de arta vizuală: Oase și logodnica lui, Maria Pitică.

Citește și: Power Couple România | Sezonul 3: Oase și Maria Pitică, totul despre participarea la emisiune: „Ne place să ne distrăm”

Articolul continuă după reclamă

”Ne simțim foarte bine, ne înțepăm destul de des, ne place să ne distrăm”, admite Oase, înaintul de startul difuzării. Tot el ține să specifice și că au plecat de acasă cu un gând clar: ”Eu cred că toate cuplurile alese o să fie un Power Couple, ideea principală este să nu uităm de ce am venit – să câștigăm”.

Când se gândesc la acest format, recunosc că li se pare unul ”foarte tare”, pe care abia așteaptă să-l trăiască la intensitate maximă, așa cum o fac mereu. ”Câștigăm, dacă ne distrăm”, spune cea care i-a furat inima simpaticului creator de conținut.

”Am învățat de la Maria, inteligența emoțională, lucru pe care nu-l dobândeam”, recunoaște Oase, când se gândește la partenera lui. Încântată de mărturisirea viitorului ei soț, Maria a ținut să puncteze că ea a preluat din răbdarea care-l caracterizează și că asta se vede în schimbarea pe care o resimte.

Citește și: Din 12 ianuarie, cel de-al treilea sezon Power Couple poate fi urmărit, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de trei ori pe săptămână!

Sunt mereu cu zâmbetul pe buze, râd mult și au o pasiune pentru provocări. Rămâne de văzut, ce îi așteaptă în această nouă experiență.

colaj oase si maria

Nu ratați materialele în exclusivitate despre Power Couple la Antena 1, luni și marți seara, la miezul nopții, sau oricând, după difuzare, pe AntenaPLAY!

Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera
Observatornews.ro Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Antena 3 Un anticiclon puternic cuprinde România. Vremea se schimbă radical la începutul iernii. Avertismentul ANM Un anticiclon puternic cuprinde România. Vremea se schimbă radical la începutul iernii. Avertismentul ANM

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Din 12 ianuarie, cel de-al treilea sezon Power Couple poate fi urmărit, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de trei ori pe săptămână!
Din 12 ianuarie, cel de-al treilea sezon Power Couple poate fi urmărit, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de trei ori...
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul Catine.ro
Înainte de Power Couple, Dilinca și Mădălin Șerban oferă detalii: ”am învățat că trebuie să ai curaj să încerci chestii noi”
Înainte de Power Couple, Dilinca și Mădălin Șerban oferă detalii: ”am învățat că trebuie să ai curaj să...
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
ANPC a dat iama în târgurile de Crăciun din țară: haos în rândul produselor alimentare
ANPC a dat iama în târgurile de Crăciun din țară: haos în rândul produselor alimentare Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției:
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos HelloTaste.ro
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025. Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025. Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități Jurnalul
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot.
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori" Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x