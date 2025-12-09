Oase și logodnica lui, Maria, pregătiți de provocarea Power Couple, cu zâmbetul pe buze: ”câștigăm, dacă ne distrăm”

Nouă cupluri cunoscute de către cei de acasă.

Un nou sezon al show-ului Power Couple este aproape de lansare, pe 12 ianuarie, iar până atunci, cei de acasă au șansa de a-i cunoaște mai bine pe participanți și de a afla mai multe despre poveștile lor, în fiecare noapte de luni și marți, la Antena 1, într-o serie de materiale exclusive. | Antena 1

Vedete care vor să arate că iubirea te poate ajuta să depășești orice provocare și că vulnerabilitatea devine putere în doi. Un nou sezon al show-ului Power Couple este aproape de lansare, pe 12 ianuarie, iar până atunci, cei de acasă au șansa de a-i cunoaște mai bine pe participanți și de a afla mai multe despre poveștile lor, în fiecare noapte de luni și marți, la Antena 1, într-o serie de materiale exclusive.

Oase și Maria, dezvăluiri despre Power Couple România 2026

În ultimele două săptămâni, patru cupluri au vorbit despre motivele pentru care merită să meargă până la capăt în competiție, despre ce le dă forță și despre ce lecții de viață au primit de la parteneri. Aseară, a venit rândul celui de-al cincilea cuplu să ofere mai multe detalii. El, un cunoscut creator de conținut, ea, pentru prima dată într-un format TV, pasionată de arta vizuală: Oase și logodnica lui, Maria Pitică.

”Ne simțim foarte bine, ne înțepăm destul de des, ne place să ne distrăm”, admite Oase, înaintul de startul difuzării. Tot el ține să specifice și că au plecat de acasă cu un gând clar: ”Eu cred că toate cuplurile alese o să fie un Power Couple, ideea principală este să nu uităm de ce am venit – să câștigăm”.

Când se gândesc la acest format, recunosc că li se pare unul ”foarte tare”, pe care abia așteaptă să-l trăiască la intensitate maximă, așa cum o fac mereu. ”Câștigăm, dacă ne distrăm”, spune cea care i-a furat inima simpaticului creator de conținut.

”Am învățat de la Maria, inteligența emoțională, lucru pe care nu-l dobândeam”, recunoaște Oase, când se gândește la partenera lui. Încântată de mărturisirea viitorului ei soț, Maria a ținut să puncteze că ea a preluat din răbdarea care-l caracterizează și că asta se vede în schimbarea pe care o resimte.

Sunt mereu cu zâmbetul pe buze, râd mult și au o pasiune pentru provocări. Rămâne de văzut, ce îi așteaptă în această nouă experiență.

