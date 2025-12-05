Un format cum nu s-a mai văzut. O șansă pentru cupluri să-și depășească fricile și să arate că împreună sunt cei mai puternici.

Din 12 ianuarie, cel de-al treilea sezon Power Couple poate fi urmărit, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de trei ori pe săptămână! | antena 1

Power Couple revine la Antena 1, la începutul anului 2026! Din 12 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, Dani Oțil le aduce celor de acasă o experiență care nu poate fi ratată!

ADDA și Cătălin. Ariana și Mitzuu. Cătălina și NiCK. Claudia și Andrei. Dilinca și Mădălin. Luiza și Cătălin. Maria și Oase. Sandra și Răzvan. Simona și Marius. Cele 9 perechi care au acceptat provocarea, și-au depășit limitele și au demonstrat că imposibilul nu există, de-a lungul perioadei de filmare, în Malta. Experiența fiecărui cuplu va putea fi urmărită, din ianuarie, într-un show care nu poate fi ratat!

Emilia Vlad, Producătorul General al emisiunii, mărturisește înainte de startul noului sezon pe TV că: ”Power Couple este un proiect foarte complex, cu vedete care nu vin doar să treacă prin probe fizice, ci să-și dovedeacsă puterea relațiilor. Trebuie să creezi contexte care să scoată la suprafață emoția, vulnerabilitatea, ceea ce este foarte greu. Sezonul trecut a avut un succes de care ne-am bucurat, așa că ne-am dorit povești care aduc profunzime și un spectacol care să arate bine și să ne țină conectați în fața televizoruluI”.

”Power Couple a devenit un show TV care poate fi urmărit cu întreaga familie, la care poți râde, te poți emoționa sau din care poți învăța lucruri, iar noi asta am țintit. Cred că sezonul trei o să fie la fel de spectaculos, dar de două ori mai intens!”, declară Alex Fotea, Producătorul Creativ al formatului

Nu ratați un sezon extrem de puternic Power Couple, din 12 ianuarie 2026, în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe Antena Play!