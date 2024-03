Power Couple România, 4 martie 2024. Anamaria Ionescu a citit prima scrisoare de dragoste de la Tudor Ionescu. Ce a emoționat-o

Anamaria Ionescu a citit prima scrisoare de dragoste primită vreodată de la Tudor Ionescu în ediția 13 din Power Couple România, de pe 4 martie 2024. Un detaliu a emoționat-o peste măsură pe concurentă.

Cinci cupluri au mai rămas în competiția Power Couple România, după eliminarea lui Lino Golden și a Deliei. În ediția 13 difuzată pe 4 martie 2024, concurenții au avut parte de o surpriză din partea lui Dani Oțil.

Prezentatorul TV și-a făcut apariția la vilă din Malta încă de la primele ore ale dimineții pentru a da o veste neașteptată. Într-o zi oarecare, competitorii reality show-ului au fost rugați să scrie câteva rânduri despre partenerul lor, iar acum a venit timpul să le si citească.

„Ca și cum ar vrea să-i transmită ceva, dar fără să-l aibă față în față, fără să-i vadă reacțiile imediat. Au trecut niște zile de la bilețelele astea! Eu o să vi le dau înapoi și o să încercăm să le citim, dacă aveți curaj”, a mărturisit Dani Oțil.

Citește și: Power Couple România, 28 februarie 2024. Oana Matache, mișcarea demnă de Cirque du Soleil. Ce a făcut Dani Oțil când a văzut-o

Tudor și Anamaria Ionescu au fost primii care au citit scrisorile de dragoste pe care le-au făcut unul pentru celălalt. Înainte de a inversa bilețele, cei doi au scos la iveală un detaliu care i-a luat prin surprindere pe telespectatorii.

Aceștia au declarat că nu s-au alintat niciodată, spunându-și pe nume mereu. De asemenea, cei doi au continuat să dea de înțeles faptul că nu sunt persoane romantice și nu își arată prea des afecțiunea.

Anamaria Ionescu a primit singura scrisoare de dragoste de la Tudor Ionescu în ediția 13 de la Power Couple România, de pe 4 martie 2024

Anamaria Ionescu a fost copleșită de emoții încă de la gândul că trebuie să citească în fața tuturor prima scrisoare de dragoste primită vreodată de la soțul ei: „Eu deja am început să plâng”.

„Ano, pentru mine ești, ai fost și vei rămâne tancul familiei. Am realizat asta de foarte mult timp, chiar dacă nu ți-am zis niciodată. La început, am crezut că am venit la emisiunea asta doar să ne jucăm. Am descoperit că Ana nu este deloc o fricoasă, ci este foarte puternică și mai mult decât ea și-ar fi imaginat vreodată. Cea mai bună echipă pe care am făcut-o vreodată este echipa Ana - Tudor. Pentru mine ești tot!”, au fost rândurile care au adus lacrimi în ochii concurentei.

Cu vocea tremurândă și lacrimi în gât, soția lui Tudor Ionescu a rostit fiecare cuvânt din bilețel. Un lucru este cert, Anamaria Ionescu a fost surprinsă de mesajul emoționant pe care l-a primit de la partenerul său.

Citește și: Power Couple România, 28 februarie 2024. Emi a chemat medicul la proba de cuplu. Ce a pățit soțul Mădălinei: „Aspacardin aveți?”

Până și Dani Oțil a ascultat cu lacrimi în ochi declarația de dragoste a cântărețului pentru cea mai importantă femeie din viața lui.

„Te iubesc!”, i-a zis Tudor Ionescu la final, fără reținere.

„Îmi lipsea treaba asta. Să citesc o scrisoare din partea lui. Mi-a plăcut mult de tot! Am simțit un fior în stomac” , a mai adăugat Anamaria Ionescu.

Emisiunea Power Couple România poate fi vizionată în fiecare zi de luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și AntenaPLAY.