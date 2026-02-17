Antena Căutare
Ultima investiție din emisiune și și ultima probă pentru băieți, azi, la Power Couple! Show-ul, lider detașat de audiență

Emisiunea Power Couple România a fost lider de audiență cu ediția de luni, 16 februarie 2026. Descoperă ce se întâmplă în ediția de marți, 17 februarie.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 17 Februarie 2026, 11:48
Descoperă ce se întâmplă în ediția din 17 februarie 2026 a emisiunii Power Couple România

Cinci cupluri rămase în competiție. Cinci ediții din sezonul 3. Power Couple este tot mai aproape de marea finală și de momentul în care o singură pereche va câștiga marele premiu care poate atinge 100.000 de euro. Până acolo, o nouă etapă a show-ului ajunge de la 20:30, la final, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Ultima investiție din emisiune și și ultima probă pentru băieți, azi, la Power Couple! Show-ul, lider detașat de audiență cu ediția din 16 februarie 2026

Aseară, fetele au trecut prin ultima provocare individuală. Și a fost una care le-a șocat! După ce au aflat că ar putea pierde toți banii din cont, dacă nu duc proba la final, surpriza le-a fost mare când au descoperit că totul a fost o complicitate a partenerilor cu Dani Oțil! În fapt, ele trebuiau doar să rămână calme în fața neputinței celor iubiți de a duce la capăt o serie de provocări. Dacă pentru Maria, proba a fost imposibilă, ea pierzând investiția, celelalte au dus-o la capăt! Cea mai câștigată a fost familia Zmărăndescu, care a obținut, iar, superputerea!

Ediția care le-a făcut pe fete să creadă că pot pierde tot la Power Couple a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 23:37, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.9 puncte de rating şi 22.3% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.2 puncte de rating şi 15.8% cota de piaţă. Și la nivelul publicului urban, Antena 1 a fost lider de audiență, înregistrând 4.7 puncte de rating și 13.9% cotă de piață, față de PRO TV care avea 4.3 puncte de rating și 12.6% cotă de piață. În intervalul 20:29 – 23:28, la intersacția cu show-ul Desafio, Antena 1 era lider de audiență cu 5.9 puncte de rating și 22.0% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 4.3 puncte de audiență și 16.0% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:06, peste 900 de mii de telespectatori se bucurau de show.

În intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 5.0 puncte de rating și 19.5 cotă de piață.

În doar câteva ore, e vremea ca băieții să aibă parte de ultima lor probă, iar în sala de investiții se vor face ultimele calcule din Malta! Provocarea? Va fi una pe măsură: ”trebuie să vă mișcați finuț și cu delicatețe, dar eficient ca o balerină. După atâtea săptămâni, nu vă pot șoca cu nimic”. Atât le va spune Dani Oțil, înainte de a-i pune față în față cu o serie de acțiuni surprinzătoare! Cine va duce la capăt proba? Cine va fi primul cuplu care ajunge la eliminare?

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, ultimele episoade, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All și National

colaj foto cu dani otil si concurente de la power couple romania

Perioada 16 februarie 2026

Premieră, diseară, la Power Couple: „fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif, nu numai investiția”...
