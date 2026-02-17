Emisiunea Power Couple România a fost lider de audiență cu ediția de luni, 16 februarie 2026. Descoperă ce se întâmplă în ediția de marți, 17 februarie.

Cinci cupluri rămase în competiție. Cinci ediții din sezonul 3. Power Couple este tot mai aproape de marea finală și de momentul în care o singură pereche va câștiga marele premiu care poate atinge 100.000 de euro. Până acolo, o nouă etapă a show-ului ajunge de la 20:30, la final, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Ultima investiție din emisiune și și ultima probă pentru băieți, azi, la Power Couple! Show-ul, lider detașat de audiență cu ediția din 16 februarie 2026

Aseară, fetele au trecut prin ultima provocare individuală. Și a fost una care le-a șocat! După ce au aflat că ar putea pierde toți banii din cont, dacă nu duc proba la final, surpriza le-a fost mare când au descoperit că totul a fost o complicitate a partenerilor cu Dani Oțil! În fapt, ele trebuiau doar să rămână calme în fața neputinței celor iubiți de a duce la capăt o serie de provocări. Dacă pentru Maria, proba a fost imposibilă, ea pierzând investiția, celelalte au dus-o la capăt! Cea mai câștigată a fost familia Zmărăndescu, care a obținut, iar, superputerea!

Ediția care le-a făcut pe fete să creadă că pot pierde tot la Power Couple a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:28 – 23:37, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.9 puncte de rating şi 22.3% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.2 puncte de rating şi 15.8% cota de piaţă. Și la nivelul publicului urban, Antena 1 a fost lider de audiență, înregistrând 4.7 puncte de rating și 13.9% cotă de piață, față de PRO TV care avea 4.3 puncte de rating și 12.6% cotă de piață. În intervalul 20:29 – 23:28, la intersacția cu show-ul Desafio, Antena 1 era lider de audiență cu 5.9 puncte de rating și 22.0% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 4.3 puncte de audiență și 16.0% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:06, peste 900 de mii de telespectatori se bucurau de show.

Articolul continuă după reclamă

În intervalul 19:00 – 24:00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 5.0 puncte de rating și 19.5 cotă de piață.

În doar câteva ore, e vremea ca băieții să aibă parte de ultima lor probă, iar în sala de investiții se vor face ultimele calcule din Malta! Provocarea? Va fi una pe măsură: ”trebuie să vă mișcați finuț și cu delicatețe, dar eficient ca o balerină. După atâtea săptămâni, nu vă pot șoca cu nimic”. Atât le va spune Dani Oțil, înainte de a-i pune față în față cu o serie de acțiuni surprinzătoare! Cine va duce la capăt proba? Cine va fi primul cuplu care ajunge la eliminare?

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, ultimele episoade, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple!

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All și National

Perioada 16 februarie 2026