Power Couple România, 21 ianuarie 2026. Cine a câștigat a doua semifinală dintre cuplurile Maria Pitică și Oase vs. Simona și Marius Urzică, la proba de la înălțime

Episodul 9 din data de 21 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Săptămâna de Power Couple se încheie cu o probă de cuplu... la 24 de metri în aer! Se anunță un nou turneu nebunesc pentru echipele aflate în lupta pentru marele premiu. În cea de-a doua semifinală s-au înfruntat la înălțime cuplurile Maria Pitică și Oase vs. Simona și Marius Urzică.

Miercuri, 21.01.2026, 22:30