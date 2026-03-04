Chefi la cuțite, 4 martie 2026. Cine a câștigat a treia amuletă din sezonul 17. Maurice Munteanu a dat verdictul

Descoperă cine a câștigat a treia amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 17, din data de 3 martie 2026. Maurice Munteanu a fost cel care a făcut degustarea și a dat verdictul, iar momentul a fost unul savuros!

În ediția din 4 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, chefii s-au întrecut pentru a treia amuletă a sezonului 17. Descoperă cine a câștigat avantajul. Verdictul a fost dat de unicul și inegalabilul Maurice Munteanu.

Cine a câștigat a treia amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite, ediția din 4 martie 2026. Verdictul a fost dar de Maurice Munteanu

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu s-au întâlnit în bucătărie pentru a afla ce treia amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite, ediția din 4 martie 2026.

„Am visat că astăzi ne putem distra de minune! O să încep cu degustătorul: este extrem de priceput în ceea ce face, are vorbele la el tot timpul, este absolut savuros, crazy în cel mai bun mod posibil! Este vorba despre Maurice Munteanu! Și da, nu e el chef, dar vă asigur că este un jurat foarte critic”, a fost vestea dată de Irina Fodor în ediția a treia din sezonul 17 al emisiunii Chefi la cuțite.

Citește și: Chefi la cuțite, 3 martie 2026. Cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17. Chef Mihai Toader a dat verdictul

„E adevărat că prima dată când sunt jurat la o emisiune de gătit. Aș vrea să mănânc chestii clasice, nu vreau să se arunce nimeni în reinterpretări cosmogonice ale mălaiului. Ce-ar fi să tratăm noi făina ca pe făină, oul ca pe ou, rața ca pe rață și să încetăm cu reinterpretările sau, dacă simțim să facem reinterpretări, ele să arate ca feluri de mâncare, nu ca niște compoziții dadaiste”, a spus Maurice Munteanu la testimonial.

Surpriza a fost și mai mare când zeci de ingrediente au fost dezvăluite de către Rikito Watanabe, pe platul de lucru de la Chefi la cuțite sezonul 17.

„Și mai e o chestier! Cristian, vino la mine!”, a zis Irina Fodor, invitându-l pe simpaticul puști din sezonul trecut, Cristian Filip.

Tânărul a fost cel care a decis câte patru ingrediente fiecăruie chef

Chef Orlando a primit: pufuleți, ardei iuți, alune, fructul pasiunii.

Chef Ștefan a primit: mentă, pește cod, pufarine, brânză,

Chef Alexandru a primit: biscuiți Eugenia, creveți, popcorn, banana.

Chef Richard a primit: foie gras, kiwi, varză murată, porumb.

Ulterior, varza murată a lui Richard a fost înlocuită cu niște carne tocată.

Cristian a anunțat apo ice putere aduce a treia amuletă din acest sezon: „Ai puterea să alegi un interval de 30 de minute din probă în care să muți celelalte echipe la bancurile de lucru adverse. Chefii vor rămâne la bancurile lor”.

Timpul alocat gătitului a fost de șaizeci de minute, așa că cei patru bucătări s-au apucat rapid de treabă. Tensiunile au atins cote maxime în timpul probei de gătit, că o asemenea combinație de ingrediente reprezintă un adevărat „coșmar” pentru orice bucătar care are la dispoziție doar o oră pentru a face un preparat savuros și surprinzător. Și, cu gândul la această amuletă puternică, dar și la juratul Maurice Munteanu, recunoscut pentru gusturile sale rafinate, misiunea nu a fost una deloc simplă!

Cei patru bucătari au avut mari emoții atunci când farfuriile lor au fost trimise la degustarea făcută de Maurice Munteanu. Au fost momente savuroase, căci juriizarea chiar a fost una de cinci stele! La final, acesta a decis cine a câștigat a treia amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite, ediția din 4 martie 2026.

5 puncte – Chef Orlando a primit cinci puncte și amuleta, Chef Richard a primit 4 puncte, Chef Ștefan s-a ales cu 3 puncte, iar Chef Alexandru a reușit să primească două 2 puncte de data aceasta.

Nu uita că poți vedea toate sezoanele Chefi la cuțite integral pe AntenaPLAY!