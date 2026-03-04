Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, 4 martie 2026. Cine a câștigat a treia amuletă din sezonul 17. Maurice Munteanu a dat verdictul

Chefi la cuțite, 4 martie 2026. Cine a câștigat a treia amuletă din sezonul 17. Maurice Munteanu a dat verdictul

Descoperă cine a câștigat a treia amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 17, din data de 3 martie 2026. Maurice Munteanu a fost cel care a făcut degustarea și a dat verdictul, iar momentul a fost unul savuros!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 04 Martie 2026, 22:21 | Actualizat Miercuri, 04 Martie 2026, 22:23

În ediția din 4 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite, chefii s-au întrecut pentru a treia amuletă a sezonului 17. Descoperă cine a câștigat avantajul. Verdictul a fost dat de unicul și inegalabilul Maurice Munteanu.

Cine a câștigat a treia amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite, ediția din 4 martie 2026. Verdictul a fost dar de Maurice Munteanu

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu s-au întâlnit în bucătărie pentru a afla ce treia amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite, ediția din 4 martie 2026.

„Am visat că astăzi ne putem distra de minune! O să încep cu degustătorul: este extrem de priceput în ceea ce face, are vorbele la el tot timpul, este absolut savuros, crazy în cel mai bun mod posibil! Este vorba despre Maurice Munteanu! Și da, nu e el chef, dar vă asigur că este un jurat foarte critic”, a fost vestea dată de Irina Fodor în ediția a treia din sezonul 17 al emisiunii Chefi la cuțite.

Citește și: Chefi la cuțite, 3 martie 2026. Cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17. Chef Mihai Toader a dat verdictul

„E adevărat că prima dată când sunt jurat la o emisiune de gătit. Aș vrea să mănânc chestii clasice, nu vreau să se arunce nimeni în reinterpretări cosmogonice ale mălaiului. Ce-ar fi să tratăm noi făina ca pe făină, oul ca pe ou, rața ca pe rață și să încetăm cu reinterpretările sau, dacă simțim să facem reinterpretări, ele să arate ca feluri de mâncare, nu ca niște compoziții dadaiste”, a spus Maurice Munteanu la testimonial.

Surpriza a fost și mai mare când zeci de ingrediente au fost dezvăluite de către Rikito Watanabe, pe platul de lucru de la Chefi la cuțite sezonul 17.

„Și mai e o chestier! Cristian, vino la mine!”, a zis Irina Fodor, invitându-l pe simpaticul puști din sezonul trecut, Cristian Filip.

Tânărul a fost cel care a decis câte patru ingrediente fiecăruie chef

  • Chef Orlando a primit: pufuleți, ardei iuți, alune, fructul pasiunii.
  • Chef Ștefan a primit: mentă, pește cod, pufarine, brânză,
  • Chef Alexandru a primit: biscuiți Eugenia, creveți, popcorn, banana.
  • Chef Richard a primit: foie gras, kiwi, varză murată, porumb.

Ulterior, varza murată a lui Richard a fost înlocuită cu niște carne tocată.

Cristian a anunțat apo ice putere aduce a treia amuletă din acest sezon: „Ai puterea să alegi un interval de 30 de minute din probă în care să muți celelalte echipe la bancurile de lucru adverse. Chefii vor rămâne la bancurile lor”.

Timpul alocat gătitului a fost de șaizeci de minute, așa că cei patru bucătări s-au apucat rapid de treabă. Tensiunile au atins cote maxime în timpul probei de gătit, că o asemenea combinație de ingrediente reprezintă un adevărat „coșmar” pentru orice bucătar care are la dispoziție doar o oră pentru a face un preparat savuros și surprinzător. Și, cu gândul la această amuletă puternică, dar și la juratul Maurice Munteanu, recunoscut pentru gusturile sale rafinate, misiunea nu a fost una deloc simplă!

Cei patru bucătari au avut mari emoții atunci când farfuriile lor au fost trimise la degustarea făcută de Maurice Munteanu. Au fost momente savuroase, căci juriizarea chiar a fost una de cinci stele! La final, acesta a decis cine a câștigat a treia amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite, ediția din 4 martie 2026.

5 puncte – Chef Orlando a primit cinci puncte și amuleta, Chef Richard a primit 4 puncte, Chef Ștefan s-a ales cu 3 puncte, iar Chef Alexandru a reușit să primească două 2 puncte de data aceasta.

colaj foto cu irina fodor si maurice munteanu si poza cu juratii de la chefi la cutite sezonul 17 si cristian filip
+26
Mai multe fotografii

Nu uita că poți vedea toate sezoanele Chefi la cuțite integral pe AntenaPLAY!

Ediția Chefi la cuțite de ieri, lider de audiență. Chef Richard a câștigat amuleta. Maurice Munteanu vine azi la degusta...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Observatornews.ro Reacția Rusiei după ce România ia în calcul posibilitatea de a găzdui arme nucleare de la Franța Reacția Rusiei după ce România ia în calcul posibilitatea de a găzdui arme nucleare de la Franța
Antena 3 Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979 Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Citește și
Ediția Chefi la cuțite de ieri, lider de audiență. Chef Richard a câștigat amuleta. Maurice Munteanu vine azi la degustare
Ediția Chefi la cuțite de ieri, lider de audiență. Chef Richard a câștigat amuleta. Maurice Munteanu vine azi...
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026 Catine.ro
Chefi la cuțite, 3 martie 2026. Cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17. Chef Mihai Toader a dat verdictul
Chefi la cuțite, 3 martie 2026. Cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17. Chef Mihai Toader a dat verdictul
Yağmur Tanrısevsin a plecat în vacanță. Ce destinație a ales vedeta de această dată
Yağmur Tanrısevsin a plecat în vacanță. Ce destinație a ales vedeta de această dată Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la... Elle
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic Jurnalul
VIDEO. Ministerul Afacerilor Externe: Un zbor de repatriere asistată din Egipt spre România are loc miercuri
VIDEO. Ministerul Afacerilor Externe: Un zbor de repatriere asistată din Egipt spre România are loc miercuri Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei Observator
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x