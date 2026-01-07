Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Cum s-au descurcat cuplurile Simona & Marius Urzică și Oase & Maria Pitică, în cursa de tuning la mașină

Episodul 3 din data de 7 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Dani Oțil a pregătit pentru cele nouă cupluri o nouă probă antrenantă - Marea Bubuială! În prima runda, perechile trebuie să-și tuneze mașinile în funcție de viețuitoarea pe care au extras-o din bol. Următoarele cupluri care au intrat în concurs au fost Marius Urzică și Simona vs. Oase și Maria Pitică.

