Mireasa sezon 13. Răsturnare de situație pentru Dorian și Roxi. Cum au răspuns cei doi, întrebați dacă se plac. Reacția Amaliei

Răsturnare de situație pentru Dorian și Roxi. Cei doi au fost întrebați în emisia live de Mireasa de pe 24 februarie dacă se plac. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 24 Februarie 2026, 16:14 | Actualizat Marti, 24 Februarie 2026, 16:20

În urmă cu puțin timp, Roxi a spus că nu are nicio intenție cu băiatul și că apropierile de la task-ul cătușelor au fost pur prietenești, iar tânărul a spus că el dormea și nu știa de apropieri. Acum, întrebați dacă se plac, cei doi au răspuns:

„Mă atrage, da”, a spus Dorian.

„Într-o oarecare măsură, da”, a spus și Roxi.

„Am făcut o prostie”. Ce a recunoscut Dorian despre Roxi, după toate discuțiile tensionate

„Poate în momentul ăla nu eram sigur pe ceea ce simt și am făcut o prostie mare zicând NU, în loc de mai am nevoie de timp să mă gândesc. E o fată super de treabă, e o fată frumoasă, dar lucrurile negative sunt reproșurile, lucrurile pe care mi le-a zis. Probabil am dat dovadă și de puțină imaturitate, dar e loc să învățăm din greșeli”, a spus Dorian.

„Oarecum mă surprinde. Nu mă așteptam să fie atât de clar”, a spus Roxi.

Amalia a spus că se aștepta ca cei doi să ajungă în punctul acesta.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, avertisment pentru o concurentă: „Dacă forțezi o imunitate, n-o să ți-o dau”

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Colaj cu concurenții Mireasa

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Comentarii


