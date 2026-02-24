Comentariul lui Elon Musk despre Iisus care a pus pe jar Internetul. Ce a declarat miliardarul

Comentariul recent al lui Elon Musk despre Iisus a dus deja la numeroase teorii despre cum miliardarul a început să își schimbe discursul legat de religie.

Un comentariu scurt al lui Elon Musk despre Iisus a dus la un val de speculații pe rețelele de socializare.

Miliardarul a răspuns recent la un mesaj de pe X, platformă pe care o deține, în care un utilizator a întrebat „cine l-ar boteza pe Elon Musk”, scrie Daily Mail.

„Sunt de acord cu învățăturile lui Iisus,” a răspuns Musk.

De la acest comentariu scurt au apărut deja numeroase teorii pe rețelele de socializare legate de schimbarea discursului lui Musk legat de religie.

Comentariul lui Elon Musk despre Iisus care a pus pe jar Internetul

Remarca a stârnit reacții împărțite pe X. Unii utilizatori au observat deschiderea tot mai mare a lui Musk față de credință, în timp ce alții au interpretat-o ca pe un posibil semnal al unui anunț sau al unei dezvăluiri viitoare.

„Ceva foarte, foarte rău urmează să iasă la iveală despre el,” a scris un utilizator.

„De fiecare dată când cineva apreciază învățăturile lui Iisus despre compasiune și adevăr, cinicii presupun imediat că încearcă să acopere un scandal,” a comentat un alt utilizator X.

Important de reținut e faptul că Musk a început să vorbească despre religie în ultimii ani șii mult mai des de când a început să îl susțină pe Donald Trump. Cel mai recent comentariu vine la doar câteva săptămâni după ce numele lui Musk a apărut în Dosarele Epstein și mulți utilizatori nu cred că e doar o coincidență.

„Iisus a predat iubirea, bunătatea și iertarea. Obișnuiam să cred că a întoarce și celălalt obraz era un semn de slăbiciune și naivitate, dar eu eram cel naiv pentru că nu i-am apreciat înțelepciunea profundă,” a scris Musk pe X în 2022.

În decembrie, a detaliat mai mult într-o apariție la un podcast și a dezvăluit că el crede că Dumnezeu există.

„Cred că acest univers provine din ceva. Oamenii folosesc etichete diferite pentru Dumnezeu,” a declarat Musk.

Mama sa, Maye Musk, a distribuit postarea și a reflectat asupra trecutului religios al familiei.

„Cei 3 copii ai mei au fost botezați în Biserica Metodistă. I-am învățat la școala duminicală episcopaliană. Eu am mers la o școală duminicală protestantă și am fost căsătorită cu un pastor creștin. Am fost învățați să iubim pe toată lumea,” a scris Maye.

Musk a dezvăluit că și-a pierdut credința religioasă în jurul vârstei de 14 ani, după ce a început să pună sub semnul întrebării sensul vieții și al universului.

La acea vreme, a descris că se simțea deprimat, nesigur în privința scopului vieții și era adesea considerat ateu sau agnostic.

În 2013 a declarat că, deși există „cu siguranță lucruri pe care nu le înțelegem despre univers”, era „mai puțin convins că există o supraconștiință care ne urmărește fiecare mișcare și o evaluează după anumite criterii, care decide unde ajungem după moarte. Cred că asta e puțin probabil.”

Elon Musk a început să vorbească despre credință în ultimii ani

În 2022 și 2023, Musk a început să exprime o apropiere mai mare de principiile creștine, deși a rămas deconectat de o religie anume.

„Aș spune că, în general, sunt de acord cu învățăturile creștinismului, dar nu sunt religios,” a spus miliardarul, care a și glumit că e „ok să ajungă în iad”.

„Deși nu sunt o persoană foarte religioasă, cred că învățăturile lui Isus sunt bune și înțelepte,” a declarat Musk în 2024, într-un interviu cu Jordan Peters.

A adăugat că e „un mare susținător al principiilor creștinismului”, precum iubirea aproapelui și întoarcerea celuilalt obraz.

Un an mai târziu, Musk a reflectat asupra originii universului și asupra conceptului de Dumnezeu.

„Sunt deschis ideii de Dumnezeu. Dacă întrebi de unde provine universul? Cum a fost creat? Presupun că ar exista o entitate pe care ai putea-o numi Dumnezeu,” a spus el.

„Sunt deschis să cred în lucruri proporțional cu informațiile pe care le primesc,” a continuat Musk.

Comentariul recent al lui Musk reaprinde discuția despre relația sa în continuă evoluție cu credința.