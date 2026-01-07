Power Couple România, 7 ianuarie 2026. S-a lăsat cu accidente și accidentări la Marea Bubuială! Ce a pățit NiCK NND

Episodul 3 din data de 7 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Dani Oțil a pregătit pentru cele nouă cupluri o nouă probă antrenantă - Marea Bubuială! În prima runda, perechile au trebuit să-și tuneze mașinile în funcție de viețuitoarea pe care au extras-o din bol. Apoi, concurenții au fost nevoiți să se tamponeze între ei, până când ultima mașină va termina proba funcțională!

Miercuri, 07.01.2026, 22:30