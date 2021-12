Prețul cel bun, 30 decembrie 2021. Hipnoterapeuta a câștigat o bucătărie complet mobilată, după un joc care a mers perfect

Doamna Dana a depășit câteva probe dificile cu mult noroc și pricepere în taina prețurilor. Iată că a ajuns în finală și a fost la un pas de a câștiga o bucătărie mobilată, însă prețul estimat de concurentă a fost mult prea mare

Cât costă o bucătărie complet mobilată. Prețul a fost ghicit de finalista din 30 decembrie, de la Prețul cel bun

Înainte să vadă despre ce premiu final este vorba, acesta a apăsat pe butonul care îi oferă aleatoriu o marjă de eroare, care o poate ajuta la estimarea prețului și implicit la a pune mâna pe premiu.

Acesta a obținut marja de 1700 lei: “E o sumă bună 1.700 de lei! Draga mea, tu poți greși prețul pe care trebui să mi-l dai pentru premiul tău din finală”, îi spune Liviu Vârciu

“Premiul din acestă finală este o mobilă de bucătărie, dar nu orice mobilă, este foarte mare pentru o bucătărie normală. Am cărat, am asamblat și să v-o dăm, doamnă dragă! Are insulă, are soldăței, are dulapuri sus, jos, mici, mari, cu sertare. Sunt 14 corpuri de mobilă, plus cuprot, plită și chiuvetă neagră, completă, cu baterie de inox pentru. Pe lnfă acestea, mai dăm două blaturi termorezistente a câte trei metri lungime. Și să nu uit, poate nu aveți unde să țineți porcul iarna asta, vă dăm și o ladă frigorifică cu o capacitate de 194 de l, cu șase trepte de răcire, poate congela până la 18 kg de care în 18 ore”, spune Andrei Ștefănescu.

După ce a auzit toate detaliile, doamna Dana a ajuns la concluzia că bucătăria costă 8.500 de lei, iar prețul corect este de 9.504 lei.

Citește și: Prețul cel bun, 21 decembrie. Concurenta care a pierdut premiul final, din cauza unei estimări prea mari

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.

Iuliana Luciu, Matias Alexandro, Marian Olteanu și Ramona Tibrin sunt cei patru co-prezentatori ce vor fi alături de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în quiz show-ul de la Antena 1. Zeci de concurenți își testează sub ghidajul lor inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, încercă să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile.

Citește și: Prețul cel bun, 21 decembrie. Liviu Vârciu, despre școala pe care ar fi vrut să o urmeze și meseria la care visa

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

Citește și: Prețul cel bun, 21 decembrie. Concurenta pe care Liviu a complimentat-o de mai multe ori a câștigat 1.000 de lei din prima

Publicul de acasă poate juca Prețul cel Bun pe aplicația Antena 1, unde se organizează frecvent sondaje și se lansează provocări cu premii. La fel ca în platoul emisiunii, utilizatorii aplicației sunt puși în situația de a estima prețuri pentru a primi abonamente Antena PLAY și alte surprize.