Prețul cel bun, 16 septembrie 2021. Gabriela i-a uimit pe toți cu tatuajul său deosebit. Cum au reacționat prezentatorii

De cum a văzut-o, Andrei Ștefănescu a remarcat un detaliu interesant la Gabriela. Pe picior, concurenta are un tatuaj care imită un pistol atașat în jartieră.

„Am văzut că ai venit înarmată. Liviu, ai grijă, a venit înarmată!”, a glumit Liviu Vârciu.

Gabriela a trecut de proba licitației, apropiindu-se cel mai mult cu estimarea prețului cel bun al unui fierbător.

Gabriela le-a atras atenția tuturor, la Prețul cel bun

Pentru că a trecut în etapa următoare, Liviu a stat mai mult de vorbă cu ea și a întrebat-o despre povestea tatuajului.

„Am văzut că nu se mai poartă ciorăpei cu plasă, îți tauezi direct. Foarte bună ideea”, a glumit Liviu Vârciu.

„Se poartă modelul la purtător. Adică direct. Mi-a plăcut ideea de pistol, mi s-a părut sexy”, a explicat Gabriela decizia de a-și tatua un pistol pe picior.

Întrebată dacă se consideră o persoană norocoasă, Gabriela a răspuns:

„Niciodată nu am avut noroc. La orice am încercat totdeaua s-a întâmplat ceva și nu am câștigat. Acum e prima oară când ies în față și merg mai departe”, a spus Gabriela.

Cum se desfășoară concursul Prețul cel bun

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

Iuliana Luciu, Matias Alexandro, Marian Olteanu și Ramona Tibrin sunt cei patru co-prezentatori ce vor fi alături de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în quiz show-ul de la Antena 1. Zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile.

De la aparatură electrocasnică, automobile, sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

