O întâlnire ieșită din comun! Cezar a făcut o propunere neașteptată pentru Nicole: „Ești deschisă la o relație de poliamorie?”

Cei doi au avut parte de o întâlnire romantică, moment în care au reușit să descopere mai multe unul despre celălalt.

"Îmi place foarte mult fata asta, nu am mai simțit așa ceva de jumătate de an. Văd femei zilnic, dar nu m-a făcut nimeni să simt nimic, până la ea.", a dezvăluit Cezar.

"Simt și acum ceva. Este o persoană specială. A trăit multe lucruri pe care le-am trăit și eu. Are o poveste asemănătoare cu ce am trăit eu. M-a impresionat foarte mult!", a fost reacția Nicolei, atunci când a fost întrebată ce părere are despre tânărul de lângă ea.