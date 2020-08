Paul Stoicescu și-a găsit jumătatea la "Rămân cu tine"! Cine e tânăra care l-a cucerit pe antrenorul de tenis

Din filmul de prezentare am putut descoperi mai multe despre Paul Stoicescu, tânărul cu strungăreață, ochi albaștri și constituție atletică.

"Sunt antrenor de tenis de câmp și de fitness. Primul meu contact cu sportul a fost la vârsta de șapte ani, când am văzut racheta și mingea galbenă și am decis că vreau să rămân acolo. Am jucat vreo 10-11 ani, după aceea am rămas în tenis pe partea de arbitraj si antrenorat. Nu prea mă văd singur. De mic mi-a plăcut șa fiu in centrul atenției", a dezvăluit tânărul în filmulețul de prezentare.

Paul Stoicescu, pretendent la emisiunea „Rămân cu tine” de la Antena 1