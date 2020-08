Marian Pavel, ceterașul din Maramureș, show de senzație în platou la "Rămân cu tine"! Fetele l-au admirat, dar în final l-au refuzat!

Marian Pavel, la emisiunea "Rămân cu tine"

Filmulețul de prezentare a dezvăluit mai multe informații despre concurent.

Marian Pavel, un tânăr artist foarte talentat

"Sunt artist, profesor, mă ocup cu muzica, înveselesc oamenii. Sunt solist vocal, cânt la o formație. Am terminat Conservatorul și am ajuns să fiu și profesor. O zi din viața mea începe de cele mai multe ori pe la amiază, deoarece programul meu la muncă e după amiaza. Nu fumez, nu am alte vicii, dar pentru relaxare mai fumez câte o narghilea. Pot să spun că am destul de multe de oferit, fetelor. În primul rând sunt un băiat serios și fac orice pentru familie. Romantic pentru mine înseamnă să fii gentleman, în primul rând. Îmi place să ofer cadouri fetelor, să le dau flori, să le fac surprize," se descria tânărul din Baia Mare.