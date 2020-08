„Veniți la tata”. Sergiu Balaban e cavalerul care a frânt inimi la Rămân cu tine! Medicul a pus ochii pe cea mai pretențioasă concurentă

citește și: Au ieșit scântei la Rămân cu tine! Sergiu Bulc și Lavinia, momente fierbinți la prima întâlnire: „M-ai înnebunit”

Apoi am aflat mai multe despre Sergiu Balaban, pretendentul surpriză din emisiunea „Rămân cu tine” de la Antena 1. Tânărul este de profesie medic și își petrece mare parte din timp la spital.

„Nu sunt o persoană monotonă, îmi place să fac mereu ceva nou. Cea mai mare pasiune a vieții mele sunt mașinile și motocicletele. Nu sunt un tip posesiv sau gelos, sunt un om relaxat, îmi place viața ușoară. O să găsești un om amuzant, un om deosebit de sincer și de loial în mine”, a dezvăluit tânărul despre el.

Sergiu Balaban, pretendent în emisiunea „Rămân cu tine” de la Antena 1

Tânărul nu a pregătit vreun număr special ca să le impresioneze pe concurentele din emisiunea „Rămân cu tine”, ci a încercat să demonstreze că tinerele nu se pot plictisi în compania lui!

La final, Sergiu Balaban a ales să meargă la o întâlnire cu Dina! Rămâne de văzut dacă cei doi vor forma un cuplu!

„Veniți la tata! Foarte frumoși suntețiț împreună! Am știut din start că Dina este pentru tine”, a dezvăluit Liviu Vârciu, prezentatorul emisiunii!

