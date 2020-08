Cine s-ar fi așteptat?! Ce s-a întâmplat când Mirela și Virgil Mănescu s-au reîntâlnit, la „Rămân cu tine”: „N-o să dea greș”

Virgil Mănescu și Mirela, prima întălnire după Rămân cu tine

Apoi, cei doi au ciocnit un pahar de vin roșu și au încercat să se cunoască mai bine. Amândoi sunt bucureșteni de origine, iar discuția dintre ei se pare că a decurs foarte frumos, matur și nu puține sunt lucrurile pe care le au în comun cei doi tineri.

"Am fost plăcut surprinsă și uimită de întâlnire, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult, și n-am stat să mai studiez defectele, pentru că este un tip bine calculat și n-o să dea greș niciodată din prima cu defectele. Defectele le descoperi pe parcurs", a declarat Mirela, după întâlnirea cu Virgil.

Despre emisiunea „Rămân cu tine” de la Antena 1

La emisiunea „Râmân cu tine” de la Antena 1, douăzeci de femei își caută bărbatul visurilor într-un show de întâlniri provocator și plin de surprize. Fiecare dintre ele are propriile așteptări și dorinţe de la bărbatul pe care îl vor alături, iar Liviu Vârciu le va ajuta să găsească partenerul visat.

Din mai mulți potențiali parteneri care se vor prezenta în fața lor, fiecare doamnă sau domnișoară are posibilitatea să aleagă cu cine şi-ar dori să rămână! Apoi, totul ține de concurente și de tânărul ales ca să ajungă să spună clar și răspicat: „Rămân cu tine”!

În ultimii 20 de ani, formatul Take me out a fost realizat aproape pe tot mapamondul, bucurându-se de un mare succes în țări precum Marea Britanie, Germania, Danemarca, Italia, Olanda, Canada. Indonesia, Korea, Irlanda, Thailanda, Franța, Belgia, China sau Australia.