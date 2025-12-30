Antena Căutare
Home Revelionul cel neBUN Stiri Ștefan Bănică urcă alături de Emilia Popescu pe scenă, la Revelionul cel mai neBUN

Ștefan Bănică urcă alături de Emilia Popescu pe scenă, la Revelionul cel mai neBUN

Numărul plin de umor va fi văzut pe Antena 1 și AntenaPLAY în noaptea dintre ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 12:02 | Actualizat Marti, 30 Decembrie 2025, 12:04
Galerie
Revelionul cel mai neBUN se va vedea, în ultima zi din an, pe Antena 1 și AntenaPLAY, începând cu ora 20:00. | Antena 1

Numere de dans, momente umoristice, cei mai renumiți artiști din toate generațiile și din cele mai diverse genuri muzicale, pe toate şi mai mult de-atât le va avea Revelionul cel mai neBUN, de la Antena 1.

Ștefan Bănică și Emilia Popescu, pe scenă la Revelionului cel mai neBUN

Voia bună şi distracţia vor fi şi ele la înălţime, într-o noapte în care petrecerea este pentru toate gusturile, iar comedia va fi la ea acasă pe scena Revelionului cel mai neBUN. Ştefan Bănică şi Emilia Popescu, Romică Țociu, Cornel Palade, Adriana Trandafir, Laszlo Spielman și Flick se numără printre cei care vor întreține atmosfera prin scenete umoristice și momente de musical.

Cu o carismă debordantă, umor fin și talent exploziv, Ștefan Bănică își confirmă, din nou, rolul de adevărat reper al divertismentului românesc. Împreună cu Emilia Popescu, artistul va aduce pe scena Revelionului cel mai neBUN un moment umoristic de excepție:

Articolul continuă după reclamă

“Mă bucur că pot fi din nou alături de colega mea, Emilia Popescu, într-un număr clasic de-al nostru, care continuă Revista românească, într-o eră în care 99% e doar stand-up comedy. Ne bucurăm că putem duce tradiția revistei româneşti mai departe în acest număr ironic - o satiră politică, vis-a-vis de situația politică actuală din România, tratată cu umor, dar şi cu o lacrimă în colțul ochiului.”, declară Ștefan Bănică.

Numeroase surprize au fost pregătite pentru telespectatori, în noaptea dintre ani, la Antena 1. Rând pe rând, zeci de artişti vor aduce în casele românilor voia bună şi energia unui spectacol ce nu poate fi ratat. Alături de Emilia Popescu şi Ştefan Bănică, Adriana Trandafir, Romică Țociu, Cornel Palade, Laszlo Spielman și Flick se numără printre cei care vor întreține atmosfera prin scenete umoristice și momente de musical.

În același timp, în mijlocul petrecerii se vor afla Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito, iar Raluca Bădulescu, Adriana Trandafir, Romică Țociu, Serghei Mizil și Ruby fac parte din juriul care va oferi comentarii explozive despre fiecare număr pe care publicul îl va vedea.

emilia popescu si stefan banica
+4
Mai multe fotografii

Revelionul cel mai neBUN se va vedea, în ultima zi din an, pe Antena 1 și AntenaPLAY, începând cu ora 20:00.

Revelionul cel mai nebun aduce efervescența, bucuria și distracția. Ce artiști vor urca pe scenă în noaptea dintre ani...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA
Observatornews.ro Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026 Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026
Antena 3 Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Revelionul cel mai nebun aduce efervescența, bucuria și distracția. Ce artiști vor urca pe scenă în noaptea dintre ani
Revelionul cel mai nebun aduce efervescența, bucuria și distracția. Ce artiști vor urca pe scenă în noaptea...
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul Catine.ro
Au început filmările pentru Revelionul cel mai nebun! Liviu, Andrei, Nea Mărin, Sonny și Rikito dau startul distracției
Au început filmările pentru Revelionul cel mai nebun! Liviu, Andrei, Nea Mărin, Sonny și Rikito dau startul...
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tochitură dobrogeană. Rețetă tradițională, cu mămăligă, brânză și ou
Tochitură dobrogeană. Rețetă tradițională, cu mămăligă, brânză și ou HelloTaste.ro
Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit
Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de conștiință” în medicină
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de... Jurnalul
Universul le ridică pe piedestal: Top 5 zodii care fac saltul vieții lor în prima parte a anului
Universul le ridică pe piedestal: Top 5 zodii care fac saltul vieții lor în prima parte a anului Kudika
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!! Redactia.ro
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Salată de legume cu somon afumat și maioneză. Rețetă pentru o masă festivă
Salată de legume cu somon afumat și maioneză. Rețetă pentru o masă festivă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cheesecake sărat cu cremă de brânză, somon afumat și mărar
Cheesecake sărat cu cremă de brânză, somon afumat și mărar Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x