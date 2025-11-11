Au început filmările pentru Revelionul cel mai nebun! Liviu, Andrei, Nea Mărin, Sonny și Rikito dau startul distracției

Antena 1 pregătește o petrecere ce nu va putea fi ratată: o emisiune cu surprize, premiere și distracție din cale afară – Revelionul cel mai nebun!

Au început filmările pentru cea mai mare petrecere a finalului de an, la Antena 1, Revelionul cel mai nebun! | Antena 1

Timpul trece, iar din 2025 a mai rămas doar o lună și jumătate! Până la acel moment, planurile pentru seara care marchează trecerea dintre ani sunt aproape gata, iar lista activităților nu ar putea fi completă, fără un show de neuitat!

Antena 1 pregătește o petrecere ce nu va putea fi ratată: o emisiune cu surprize, premiere și distracție din cale afară – Revelionul cel mai nebun!

Au început filmările pentru cea mai mare petrecere a finalului de an, la Antena 1, Revelionul cel mai nebun! Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito dau startul distracției

Astăzi și mâine, în studiourile Antena 1, muzica răsună tare și energia e la putere, deoarece petrecerea a început deja! Filmările îi reunesc pe unii dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști ai momentului, iar surprizele pe care aceștia le pregătesc se anunță a fi unele de top!

Articolul continuă după reclamă

În mijlocul petrecerii se află Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Nea Mărin, Sonny și Rikito! Dacă între Liviu, Andrei și Nea Mărin, se știe deja că se lasă cu unele dintre cele mai amuzante confruntări, atunci e clar: armele acestora vor fi motivul principal pentru care cei de acasă trebuie să țină televizoarele pornite pe 31 decembrie, doar pe Antena 1 și pe AntenaPLAY!

De la hituri, la scenete umoristice, de la tarafuri live, la momente de musical, de la super dansuri care vor ridica sala în picioare, la colaje muzicale surprinzătoare – Revelionul de la Antena 1 le va reuni pe toate și le va duce la nivelul la care niciun minut nu va putea fi lăsat deoparte!

Mai multe despre invitați, surprizele acestora și primele imagini de la filmări, puteți vedea pe conturile de social media ale postului!

Nu ratați, în ultima zi din an, Revelionul cel mai nebun, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!