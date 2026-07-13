A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu și-a surprins din nou fanii după o nouă intervenție estetică. Vedeta a dezvăluit că și-a făcut o otoplastie și pregătește alte proceduri.

Bianca Drăgușanu și-a surprins din nou urmăritorii din mediul online după ce a dezvăluit că a apelat la o nouă intervenție estetică. Vedeta a mărturisit că și-a făcut o otoplastie, procedură prin care este corectată forma sau poziția urechilor, și spune că rezultatul este exact cel pe care și l-a dorit.

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Cunoscută pentru faptul că acordă o atenție deosebită aspectului fizic și că nu ascunde intervențiile estetice la care apelează, Bianca a explicat că își dorea de mult timp această operație. La doar două zile după intervenție, ea a vorbit despre starea sa de sănătate și despre perioada de recuperare, pe care o descrie ca fiind mai ușoară decât se aștepta.

Într-o serie de mesaje publicate la secțiunea Story pe rețelele sociale, Bianca Drăgușanu le-a povestit urmăritorilor prin ce a trecut și cum se simte după operație.

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„Am făcut-o și pe asta. Am avut două zile în care mi s-a spus că nu o să pot dormi, dar astăzi se pare că lucrurile încep să se prezinte foarte bine. Să vedem ce mai rămâne de făcut. Această operație a fost mai ușoară decât mă așteptam. Sunt foarte fericită că a ieșit așa cum trebuie.

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Sunt bine. Două zile nu prea am putut dormi nici pe stânga, nici pe dreapta, dar în a treia zi lucrurile s-au mai liniștit. Nu este o procedură grea, dar dacă simți că ai nevoie de ea, durerea este suportabilă și trece cu tratamentul prescris de medic. O să vă prezint întreaga operație, pentru că a fost filmată. Vă țin la curent”, a spus Bianca Drăgușanu.

Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu

Vedeta a precizat că otoplastia nu este singura schimbare pe care și-a propus-o în această perioadă. Bianca a dezvăluit că intenționează să mai apeleze și la alte proceduri estetice, însă doar după ce se documentează temeinic și discută cu specialiștii.

Ea susține că nu ia niciodată decizii impulsive atunci când vine vorba despre intervențiile estetice și că analizează cu atenție fiecare procedură înainte de a ajunge în cabinetul medicului.

De-a lungul anilor, Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre transformările prin care a trecut și despre faptul că nu vede nimic greșit în a apela la medicina estetică atunci când acest lucru îi oferă mai multă încredere în propria persoană. Vedeta consideră că fiecare are dreptul să își facă schimbările pe care și le dorește, atât timp cât acestea sunt realizate în siguranță și la recomandarea unor medici specializați.

Deocamdată, Bianca se află în perioada de recuperare și spune că evoluția este una foarte bună. În perioada următoare, ea promite că le va arăta fanilor imagini din timpul intervenției și va povesti în detaliu întreaga experiență, de la consultație și până la rezultatul final.