Câte kilograme are Bianca Drăgușanu. Detaliul pe care puțini îl știau despre șatenă

De curând, Bianca Drăgușanu a făcut senzație cu apariția ei la un eveniment monden. Pe lângă ținuta impecabilă și machiajul elegant, un detaliu nu a fost trecut cu vederea. Vedeta a slăbit considerabil.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Bianca Drăgușanu acordă o mare atenție aspectului fizic. Adesea, aceasta apelează la diferite proceduri și tratamente pentru a-și menține frumoasele trăsături și formele provocatoare.

De asemenea, vedeta are grijă de silueta ei cu o alimentație echilibrată și sport. Șatena merge regulat în sala de fitness pentru a face exerciții, iar rezultatele sunt evidente. Bianca Drăgușanu se mândrește cu o talie de viespe și picioare subțiri.

Recent, aceasta a reușit să ia pe toată lumea prin surprindere cu o apariție de excepție la premiera unui film românesc. Șatena a atras rapid atenția celor prezenți cu piesele vestimentare, dar și cu transformarea prin care a trecut.

Cât de mult a slăbit Bianca Drăgușanu. Câte kilograme are șatena

După ce a vorbit despre operațiile estetice, Bianca Drăgușanu a scos în evidență un detaliu pe care puțini îl cunosc despre ea. Se pare că a reușit să slăbească foarte mult în ultima perioadă, ajungând chiar la 58 de kilograme.

„Am mai și slăbit cam 10 kilograme între timp. Am avut o perioadă în viața mea când am fost mai rotunjoară și o perioadă când am avut 65 - 68 de kilograme. Acum cred că am 58 de kilograme. Am slăbit pentru că am renunțat la carbohidrați”, a spus vedeta.

La evenimentul monden, șatena și-a făcut apariția în blugi negri cu pietricele și un top extrem de scurt ce i-a lăsat la vedere bustul generos. Mai mult, aceasta și-a completat outfitul cu ochelari de soare și câteva bijuterii.

Cum arată Bianca Drăgușanu în costum de baie la 43 de ani

Deși are o afacere de succes în lumea modei, Bianca Drăgușanu își face mereu timp pentru familie și relaxare. Aceasta pleacă, ori de câte ori are ocazia, în vacanțe pentru a se bucura de câteva momente de liniște.

Pentru că este destul de activă în mediul online, șatenă nu uită să își țină la curent fanii cu noutățile din viața ei. Vedeta publică des imagini din vacanțele în care merge.

De curând, Bianca Drăgușanu a luat pe toată lumea prin surprindere cu o ipostază incendiară în costum de baie. Aceasta s-a lăsat fotografiată în timp ce purta un costum de baie din două piese pe o plajă cu nisip alb.

Imaginea distribuită pe contul de Instagram a strâns o mulțime de like-uri și de reacții din partea prietenilor virtuali. Aceștia au ținut să-i transmită vedetei că este o femeie foarte frumoasă.

„Arăți incredibil!”, „Frumoasă” sau „Minunat”, i-au comentat oamenii din mediul online.

Un lucru este cert, Bianca Drăgușanu reușește să impresioneze cu fiecare aparițiile de pe rețelele sociale. De altfel, atuurile sale fizice nu sunt trecute cu vederea de către publicul masculin.