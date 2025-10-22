Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Câte kilograme are Bianca Drăgușanu. Detaliul pe care puțini îl știau despre șatenă

Câte kilograme are Bianca Drăgușanu. Detaliul pe care puțini îl știau despre șatenă

De curând, Bianca Drăgușanu a făcut senzație cu apariția ei la un eveniment monden. Pe lângă ținuta impecabilă și machiajul elegant, un detaliu nu a fost trecut cu vederea. Vedeta a slăbit considerabil.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 16:16 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 17:01
Galerie
Se pare că Bianca Drăgușanu a reușit să slăbească foarte mult în ultima perioadă | Instagram

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Bianca Drăgușanu acordă o mare atenție aspectului fizic. Adesea, aceasta apelează la diferite proceduri și tratamente pentru a-și menține frumoasele trăsături și formele provocatoare.

De asemenea, vedeta are grijă de silueta ei cu o alimentație echilibrată și sport. Șatena merge regulat în sala de fitness pentru a face exerciții, iar rezultatele sunt evidente. Bianca Drăgușanu se mândrește cu o talie de viespe și picioare subțiri.

Recent, aceasta a reușit să ia pe toată lumea prin surprindere cu o apariție de excepție la premiera unui film românesc. Șatena a atras rapid atenția celor prezenți cu piesele vestimentare, dar și cu transformarea prin care a trecut.

Cât de mult a slăbit Bianca Drăgușanu. Câte kilograme are șatena

Articolul continuă după reclamă

După ce a vorbit despre operațiile estetice, Bianca Drăgușanu a scos în evidență un detaliu pe care puțini îl cunosc despre ea. Se pare că a reușit să slăbească foarte mult în ultima perioadă, ajungând chiar la 58 de kilograme.

„Am mai și slăbit cam 10 kilograme între timp. Am avut o perioadă în viața mea când am fost mai rotunjoară și o perioadă când am avut 65 - 68 de kilograme. Acum cred că am 58 de kilograme. Am slăbit pentru că am renunțat la carbohidrați”, a spus vedeta.

Citește și: Motivul pentru care Bianca Drăgușanu nu își dorește să devină mamă pentru a doua oară. Ce a făcut-o să își schimbe decizia

La evenimentul monden, șatena și-a făcut apariția în blugi negri cu pietricele și un top extrem de scurt ce i-a lăsat la vedere bustul generos. Mai mult, aceasta și-a completat outfitul cu ochelari de soare și câteva bijuterii.

Cum arată Bianca Drăgușanu în costum de baie la 43 de ani

Deși are o afacere de succes în lumea modei, Bianca Drăgușanu își face mereu timp pentru familie și relaxare. Aceasta pleacă, ori de câte ori are ocazia, în vacanțe pentru a se bucura de câteva momente de liniște.

Pentru că este destul de activă în mediul online, șatenă nu uită să își țină la curent fanii cu noutățile din viața ei. Vedeta publică des imagini din vacanțele în care merge.

De curând, Bianca Drăgușanu a luat pe toată lumea prin surprindere cu o ipostază incendiară în costum de baie. Aceasta s-a lăsat fotografiată în timp ce purta un costum de baie din două piese pe o plajă cu nisip alb.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Imaginea distribuită pe contul de Instagram a strâns o mulțime de like-uri și de reacții din partea prietenilor virtuali. Aceștia au ținut să-i transmită vedetei că este o femeie foarte frumoasă.

„Arăți incredibil!”, „Frumoasă” sau „Minunat”, i-au comentat oamenii din mediul online.

Citește și: Bianca Drăgușanu, reacție acidă în online după ce a fost numită „Regina Filtrelor”. Cum s-a filmat apoi fără efecte

Colaj cu Bianca Drăgușanu în două ipostaze diferite
+5
Mai multe fotografii

Un lucru este cert, Bianca Drăgușanu reușește să impresioneze cu fiecare aparițiile de pe rețelele sociale. De altfel, atuurile sale fizice nu sunt trecute cu vederea de către publicul masculin.

Motivul pentru care Bianca Drăgușanu nu își dorește să devină mamă pentru a doua oară. Ce a făcut-o să își schimbe deciz...
Înapoi la Homepage
AS.ro În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte
Observatornews.ro O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Andra Gogan apare în noul videoclip al lui Jason Derulo, la scurt timp după ce a fost invitată la ziua artistului
Andra Gogan apare în noul videoclip al lui Jason Derulo, la scurt timp după ce a fost invitată la ziua artistului
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor Catine.ro
Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Adi Minune. Ce a făcut Karmen la Asia Express: „Ești…”
Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Adi Minune. Ce a făcut Karmen la Asia Express: „Ești…”
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații să preia complet controlul în interiorul coaliției?
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Negresă cu ciocolată și castane. Un desert dens și catifelat
Negresă cu ciocolată și castane. Un desert dens și catifelat HelloTaste.ro
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid Jurnalul
Doru Octavian Dumitru, operat de urgență după un accident vascular cerebral. Care este starea actuală a artistului
Doru Octavian Dumitru, operat de urgență după un accident vascular cerebral. Care este starea actuală a artistului Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Ți se strică repede ciupercile în frigider? Iată cum să le faci să reziste mai multe zile
Ți se strică repede ciupercile în frigider? Iată cum să le faci să reziste mai multe zile HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30 de zile
Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Curry de dovleac cu năut și orez basmati. Un preparat savuros și colorat
Curry de dovleac cu năut și orez basmati. Un preparat savuros și colorat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x