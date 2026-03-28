Denise Richards a avut curajul să arate înainte și după liftingul facial. Descoperă transformarea actriței legendare de la Hollywood și ce intervenții estetice a făcut pentru a-și reîmprospăta chipul.

Ea este vedeta care a avut curajul să se pozeze înainte și după liftingul facial. Transformarea uneia dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood i-a lăsat pe toți fără cuvinte. Un chirurg plastician a afișat în sala de operație fotografii vechi cu Denise Richards, pentru a-i aminti standardele de frumusețe pe care le-a definit în multe privințe în anii ’90.

Richards a fost un sex-simbol într-un deceniu care a idolatrizat vedete din filme precum Wild Things, James Bond și multe altele. Actrița a povestit că a decis să facă un lifting facial la vârsta de 54 de ani.

Citește și: Denise Richards, bunăciunea pe care o bătea Charlie Sheen. Cum să ridici palma la un asemenea exponat?

„Am vrut să pun lucrurile la loc, așa cum erau înainte”, a mărturisit Denise, care a avut opt luni să reflecteze asupra deciziei sale. Nu era prima dată când Denise făcea o intervenție chirurgicală estetică. Ea și-a operat bustul la 19 ani și a mai efectuat o intervenție de revizie pentru implanturi de silicon. Este însă prima dată când își face o procedură la nivelul feței.

„Eram îngrozită. Fiind în atenția publicului încă de la 20 de ani, oamenii știu cum arăt. Un lifting facial nu este ceva ce aș putea ascunde. Am fost șocată după intervenție, dar m-am simțit mult mai confortabil să povestesc după ce lucrurile s-au aranjat”, a spus vedeta.

Nici măcar un lifting facial nu o face pe Richards să arate mult mai tânără. Chirurgul plastician, Dr. Ben Talei, spune că a ridicat și colțurile exterioare ale buzelor pentru a-i da un aspect mai fericit gurii. De asemenea, a efectuat o blefaroplastie superioară minoră și un lifting temporal al sprâncenelor pentru a corecta poziția acestora. Totodată, i-a repoziționat fruntea și tâmplele.

Citește și: Fiica celebrilor Denise Richards și Charlie Sheen, într-o pereche de bikini în zăpadă. Imaginea îndrăzneață pe care a publicat-o

Dr. Talei a folosit propria grăsime a lui Richards, prelevată de pe coapse și reintrodusă sub pielea feței și a gâtului într-un strat subțire și uniform, pentru a-i netezi și revitaliza tenul. După această etapă, a urmat liftingul facial propriu-zis.

Ce spune Denise Richards despre transformarea suferită

„Fața mea era în mâinile lui. Acum arăt mai calmă și mai fericită. Fața mea este mult mai luminoasă. Mi-am pus toată încrederea în el. Sunt genul de persoană care spune «niciodată să nu spui niciodată». Era nevoie de acest lifting. Așa îmi fac banii. Sunt în această afacere de mult timp și oamenii știu cum arăt. Nu mi-am făcut niciodată nimic estetic la față. Acesta este nasul meu. Mi-am făcut puțin botox și filler, dar nu au funcționat pentru fața mea, mă făceau să par mai plină. Am încredere în acest lifting facial”, a declarat Denise.

Actrița a mai spus că s-a gândit mai bine de doi ani înainte de a lua această decizie și că a avut consultații cu mai mulți medici înainte de a ajunge la Dr. Ben Talei. Fiicele sale mai mari nu au fost inițial încântate de veste, dar ulterior au acceptat dorința mamei și s-au declarat mulțumite de rezultat.

Citește și: Denise Richards s-a despartit de Nikki Sixx

Deși multă vreme a ales să păstreze secretul, Denise a rupt tăcerea și a vorbit cu sinceritate despre intervenția sa.