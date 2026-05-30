Cristina Spătar, la o clinică de neurologie după simptome alarmante. Ce a aflat despre starea sa de sănătate

Cristina Spătar a ajuns la o clinică de neurologie după ce s-a confruntat cu căderea părului și pierderi de memorie. Artista a vorbit deschis despre investigațiile și terapiile la care a apelat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 30 Mai 2026, 17:21 | Actualizat Sambata, 30 Mai 2026, 17:28
Cristina Spătar a fost nevoită să meargă la o clinică de neurologie după ce a observat mai multe simptome care i-au tras un semnal de alarmă. După câteva zile de îngrijorare, artista a decis că este momentul să facă investigații amănunțite pentru a afla dacă organismul său funcționează în parametri normali.

Vedeta a vorbit deschis despre problemele care au determinat-o să ceară ajutorul specialiștilor. Cristina Spătar a explicat că a apelat atât la investigații medicale complexe, cât și la terapii pentru echilibru emoțional și calm.

Una dintre cele mai elegante și admirate apariții din showbiz-ul românesc, Cristina Spătar a decis să acorde o atenție și mai mare sănătății sale. Mereu atentă la imagine, artista a impresionat de-a lungul anilor prin silueta sa și prin energia debordantă. La 53 de ani, cântăreața se află într-o formă fizică de invidiat și vorbește deseori despre disciplina pe care o are atunci când vine vorba de stilul de viață.

Totuși, în ultima perioadă, Cristina Spătar s-a confruntat cu probleme care au pus-o pe gânduri. După ce a observat că îi cade părul într-un ritm alarmant și că are tot mai des mici pierderi de memorie, artista a decis să facă mai multe investigații și să ceară ajutorul specialiștilor.

Pe lângă tratamentele pentru păr, vedeta a apelat inclusiv la un psihoterapeut și a început să meargă la o clinică de neurologie, unde a efectuat și o scanare cerebrală. Artista și-a dorit să afle dacă stresul și ritmul intens în care trăiește au legătură cu stările pe care le resimte în ultima vreme.

„Pe lângă tratamentul pe care îl fac pentru păr, merg și la o clinică neurologică. Mi-am scanat creierul. Am vrut să văd ce se întâmplă și de ce mai am goluri de memorie, de ce mai uit, ca tot omul. Am aflat și înțeles că atunci când gândești foarte mult, creierul este foarte solicitat și se mai întâmplă așa ceva. E foarte interesant. Eu și când dorm mă gândesc ce să fac pentru copii și ce mai am de făcut. Există și terapii pentru calmare. Am aflat că e bine să fiu mai calmă, să nu mai fiu agitată, că am timp să le fac pe toate”, a declarat Cristina Spătar, potrivit Cancan.

Vedeta spune că încearcă să acorde mai multă atenție echilibrului emoțional și să își gestioneze mai bine stresul, pentru a-și păstra atât sănătatea fizică, cât și starea de bine.

