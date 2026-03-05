Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Actorul turc Can Yaman a renunțat la părul lung, dar continuă să-și etaleze abdomenul perfect în mediul online. Cum arată acum

Actorul turc Can Yaman a renunțat la părul lung, dar continuă să-și etaleze abdomenul perfect în mediul online. Cum arată acum

După succesul pe care l-a avut în serialele din Turcia, Can Yaman a decis să-și îndrepte atenția către alte țări. S-a mutat în Italia și la scurtă vreme și-a început acolo proiectele profesionale. Nu a renunțat la pasiunea sa pentru mișcare și un stil de viață sănătos.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 05 Martie 2026, 14:25 | Actualizat Joi, 05 Martie 2026, 14:29
Can Yaman a renunțat la părul lung și acum arată complet diferit | Profimedia Images

Actorul și modelul de origine turcă și-a impresionat fanii încă de la începuturile sale în serialele turcești. După o perioadă, a luat decizia de a juca în producții realizate în Italia, o altă țară pe care a ajuns să o îndrăgească.

Printre cele mai recente proiecte ale sale se numără Sandokan și Viola come Il Mare. A fost aplaudat de către fanii care îl îndrăgesc, dar și judecat după ce s-a spus că ar fi consumat substanțe interzise într-un club din Istanbul.

Actorul turc Can Yaman a renunțat la părul lung, dar continuă să-și etaleze abdomenul perfect în mediul online

A participat recent la Sanremo Music Festival, acolo unde a și glumit pe seama faptului că a fost arestat în Turcia. Prezent frecvent în mediul online, după o lungă muncă în acest sens, Can Yaman și-a pierdut contul. Cu toate acestea, continuă să fie activ pe rețelele sociale, iar cele mai recente postări i-au încântat fără doar și poate pe fani.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

A publicat o fotografie din sala de sport, acolo unde și-a etalat abdomenul de invidiat. În prezent, are peste 1 milion de prieteni virtuali, asta după ce contul pe care l-a avut și acolo unde erau peste 12 milioane de fani, a dispărut.

Citește și: Prima reacție a lui Can Yaman după ce ar fi fost prins cu substanțe interzise. Unde a plecat actorul: „Nu faceți și voi greșeala”

În cadrul conferinței de presă de la Sanremo, Can Yaman a declarat că va evita să performeze în Turcia, spunând că dacă ar face asta ar putea fi arestat imediat. Comentariile internauților nu au întârziat să apară.

Deși remarca a venit pe un ton jucăuș, a reușit să fie imediat subiectul dezbaterilor pe rețelele sociale. În cadrul aceleiași conferințe de presă, Can Yaman a povestit încă o dată ce s-a întâmplat. A fost reținut ca parte a unei întregi operațiuni și a ținut să clarifice motivele pentru care polițiștii l-au dus la secție.

Explicațiile lui Can Yaman în urma arestării sale

Cele mai recente declarații ale actorului i-au mai liniștit pe fani. Polițiștii l-au testat și rezultatul a venit negativ. A fost eliberat din arest în mai puțin de 24 de ore.

„Nu există niciun caz.”, a declarat actorul. A punctat că întreaga situație a fost una de rutină, iar autoritățile au condus operațiunea în mai multe zone ale Istanbulului. Într-o altă notă amuzantă, Can Yaman a cântat o melodie interpretată în original de către Tarkan, celebrul cântăreț turc, arată acest site. Este vorba despre „Kuzu Kuzu”.

Citește și: Can Yaman, poză din copilărie! Era un avocat de succes când a decis să devină actor. Detalii neștiute despre star

Înainte de a-și anunța despărțirea de Sara Bluma, Can Yaman vorbea despre presupusa nuntă cu partenera sa. Cu toate că mulți aveau impresia că va urma și pasul cel mare, iată că situația a luat o altă turnură. Nu înainte ca artista să povestească cum a fost maltratată de tatăl propriului copil.

După ce era pe cale să se căsătorească cu Diletta Leotta, Can Yaman s-a despărțit de aceasta. Pozele cu cei doi au rămas în continuare o amintire plăcută pentru fanii acestora.

„Lucrurile lucrurilor”, a scris Can Yaman la descrierea sa de pe noul cont personal de instagram, acolo unde a publicat mai multe imagini de pe platourile de filmare, dar și din cadrul altor proiecte profesionale.

Cum arată Marilu Dobrescu în costum de baie după operația de implant mamar. Influencerița a renunțat la vechile sutiene...
Înapoi la Homepage
AS.ro Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Observatornews.ro Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Antena 3 Dacia Striker, cel mai nou model anunțat de producătorul auto român: “Inspirat din anii ’80, numele sugerează forță” Dacia Striker, cel mai nou model anunțat de producătorul auto român: “Inspirat din anii ’80, numele sugerează forță”
SpyNews Gabriela Cristea rupe topurile chiar și în pijamale! Prezentatoarea TV a făcut din nou furori Gabriela Cristea rupe topurile chiar și în pijamale! Prezentatoarea TV a făcut din nou furori

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum comentează Ruxandra Luca absența din online: „Am ales să tac o perioadă”
Cum comentează Ruxandra Luca absența din online: „Am ales să tac o perioadă”
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani Catine.ro
Clipe de coșmar pentru Brigitte Pastramă în Dubai. A fugit din calea atacurilor, dar sora ei a rămas blocată acolo
Clipe de coșmar pentru Brigitte Pastramă în Dubai. A fugit din calea atacurilor, dar sora ei a rămas blocată acolo
Can Yaman și-a surprins fanii cu fizicul său de invidiat. Actorul petrece nenumărate ore în sala de sport
Can Yaman și-a surprins fanii cu fizicul său de invidiat. Actorul petrece nenumărate ore în sala de sport Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Prima confirmare oficială din Iran că americanii au lovit necruțător când au atacat Teheranul: „Vor ajunge să regrete amarnic”
Prima confirmare oficială din Iran că americanii au lovit necruțător când au atacat Teheranul: „Vor ajunge să... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la... Elle
Gabriela Cristea rupe topurile chiar și în pijamale! Prezentatoarea TV a făcut din nou furori
Gabriela Cristea rupe topurile chiar și în pijamale! Prezentatoarea TV a făcut din nou furori Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Dacia Striker, cel mai nou model anunțat de producătorul auto român: “Inspirat din anii ’80, numele sugerează forță”
Dacia Striker, cel mai nou model anunțat de producătorul auto român: “Inspirat din anii ’80, numele sugerează... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic Jurnalul
Breaking News: Drone lansate din Iran au lovit aeroportul din Nahicevan și o școală din Azerbaidjan. Două persoane rănite
Breaking News: Drone lansate din Iran au lovit aeroportul din Nahicevan și o școală din Azerbaidjan. Două... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai Observator
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x