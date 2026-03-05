Actorul turc Can Yaman a renunțat la părul lung, dar continuă să-și etaleze abdomenul perfect în mediul online. Cum arată acum

După succesul pe care l-a avut în serialele din Turcia, Can Yaman a decis să-și îndrepte atenția către alte țări. S-a mutat în Italia și la scurtă vreme și-a început acolo proiectele profesionale. Nu a renunțat la pasiunea sa pentru mișcare și un stil de viață sănătos.

Actorul și modelul de origine turcă și-a impresionat fanii încă de la începuturile sale în serialele turcești. După o perioadă, a luat decizia de a juca în producții realizate în Italia, o altă țară pe care a ajuns să o îndrăgească.

Printre cele mai recente proiecte ale sale se numără Sandokan și Viola come Il Mare. A fost aplaudat de către fanii care îl îndrăgesc, dar și judecat după ce s-a spus că ar fi consumat substanțe interzise într-un club din Istanbul.

Actorul turc Can Yaman a renunțat la părul lung, dar continuă să-și etaleze abdomenul perfect în mediul online

A participat recent la Sanremo Music Festival, acolo unde a și glumit pe seama faptului că a fost arestat în Turcia. Prezent frecvent în mediul online, după o lungă muncă în acest sens, Can Yaman și-a pierdut contul. Cu toate acestea, continuă să fie activ pe rețelele sociale, iar cele mai recente postări i-au încântat fără doar și poate pe fani.

A publicat o fotografie din sala de sport, acolo unde și-a etalat abdomenul de invidiat. În prezent, are peste 1 milion de prieteni virtuali, asta după ce contul pe care l-a avut și acolo unde erau peste 12 milioane de fani, a dispărut.

În cadrul conferinței de presă de la Sanremo, Can Yaman a declarat că va evita să performeze în Turcia, spunând că dacă ar face asta ar putea fi arestat imediat. Comentariile internauților nu au întârziat să apară.

Deși remarca a venit pe un ton jucăuș, a reușit să fie imediat subiectul dezbaterilor pe rețelele sociale. În cadrul aceleiași conferințe de presă, Can Yaman a povestit încă o dată ce s-a întâmplat. A fost reținut ca parte a unei întregi operațiuni și a ținut să clarifice motivele pentru care polițiștii l-au dus la secție.

Explicațiile lui Can Yaman în urma arestării sale

Cele mai recente declarații ale actorului i-au mai liniștit pe fani. Polițiștii l-au testat și rezultatul a venit negativ. A fost eliberat din arest în mai puțin de 24 de ore.

„Nu există niciun caz.”, a declarat actorul. A punctat că întreaga situație a fost una de rutină, iar autoritățile au condus operațiunea în mai multe zone ale Istanbulului. Într-o altă notă amuzantă, Can Yaman a cântat o melodie interpretată în original de către Tarkan, celebrul cântăreț turc, arată acest site. Este vorba despre „Kuzu Kuzu”.

Înainte de a-și anunța despărțirea de Sara Bluma, Can Yaman vorbea despre presupusa nuntă cu partenera sa. Cu toate că mulți aveau impresia că va urma și pasul cel mare, iată că situația a luat o altă turnură. Nu înainte ca artista să povestească cum a fost maltratată de tatăl propriului copil.

După ce era pe cale să se căsătorească cu Diletta Leotta, Can Yaman s-a despărțit de aceasta. Pozele cu cei doi au rămas în continuare o amintire plăcută pentru fanii acestora.

„Lucrurile lucrurilor”, a scris Can Yaman la descrierea sa de pe noul cont personal de instagram, acolo unde a publicat mai multe imagini de pe platourile de filmare, dar și din cadrul altor proiecte profesionale.