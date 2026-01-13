Antena Căutare
Prima reacție a lui Can Yaman după ce ar fi fost prins cu substanțe interzise. Unde a plecat actorul: „Nu faceți și voi greșeala"

Can Yaman, îndrăgitul actor turc, ar fi fost arestat la Istanbul în cursul zilei de sâmbătă, 10 ianuarie 2026, alături de alte persoane. La scurt timp de la zvonurile apărute în presa turcă, acesta a oferit și o primă reacție.

Publicat: Marti, 13 Ianuarie 2026, 12:39 | Actualizat Marti, 13 Ianuarie 2026, 13:46
Can Yaman, îndrăgitul actor turc, ar fi fost arestat la Istanbul în cursul zilei de sâmbătă, 10 ianuarie 2026, alături de alte persoane

Can Yaman, cel care a cucerit inimile telespectatorilor cu rolul lui Sandokan, a intrat în atenția presei după ce ar fi fost arestat la Istanbul în urma unei operațiuni antidrog. Se pare că actorul turc ar fi implicat într-un scandal de proporții.

Printre cei reținuți sâmbătă dimineața, 10 ianuarie 2026, se numără și alte nume cunoscute din lumea artistică, precum și actrița Selen Görgüzel, potrivit libertatea.ro. De asemenea, în atenția autorităților au intrat și proprietarii de cluburi, manageri, jurnaliști, artiști, oameni de afaceri, sportivi și YouTuberi.

Îndrăgitul actor turc Can Yaman este din nou burlac. Primele declarații după despărțirea de iubita sa: „Dragostea adevărată"

Persoanele reținute au mers la secția de poliție unde li s-au prelevat probe de păr, sânge sau urină în cazul anchetei ce presupune consumul de droguri. Raziile efectuate de autorități în cluburile de noapte din oraș au ca scop combaterea consumului de cocaină, conform sursei citate mai sus.

Ce ar fi descoperit polițiștii asupra actorului turc Can Yaman

În urma controalelor de sâmbătă dimineață, autoritățile ar fi găsit substanțe interzise asupra actorului Can Yaman, potrivit publicației Hürriyet. De asemenea, cel care a jucat rolul lui Sandokan ar fi fost eliberat ulterior după ce depus mărturie în fața anchetatorilor.

Conform presei străine, ofițerii au confiscat din cluburile de noapte substanțe lichide și droguri (cocaină, marijuana, pastile), cântare de precizie și muniție.

Prima reacție a lui Can Yaman după ce s-a scris că a fost arestat în Istanbul

Pentru că zvonurile circulă repede, Can Yaman a decis să lămurească situația în privința scandalului în care este implicat. Actorul turc nu a stat prea mult pe gânduri și a transmis un mesaj tranșant pe rețelele sociale în timp ce se afla în Italia.

„Înapoi la Roma. Dragi jurnaliști italieni, știu că presa turcă a fost mereu dură cu mine, dar asta nu este o noutate! Dar voi nu! Vă rog, nu faceți și voi greșeala de a copia știrile care vin de la Bosfor. Credeți că aș merge prin cluburi cu substanțe, într-o perioadă în care poliția face investigații pe scară largă și arestează multe persoane faimoase? Dacă ar fi fost măcar parțial adevărat, nu aș fi fost eliberat atât de repede și nu aș fi putut să mă întorc în Italia chiar a doua zi. Te iubesc, Italia.”, a scris actorul turc pe contul personal de Instagram.

Postarea actorului turc a strâns mai bine de 270 de mii de like-uri, dar și o mulțime de reacții din partea fanilor. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că cel care l-a jucat pe Sandokan este apreciat și îndrăgit de foarte multe persoane.

„Mă bucur să te văd pe pământ italian! Ai grijă de tine Can. Te iubim”, „Adevărul învinge întotdeauna!”, „Mi s-a părut o nebunie!” sau „Noi te credem! Credem în tine!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

