Actrița de origine română implicată într-un scandal amoros cu iubitul lui Kylie Jenner. Cine e Anamaria Vartolomei

O actriță de origine română e implicată într-un scandal amoros cu iubitul lui Kylie Jenner, după ce au apărut imagini cu aceasta în compania lui Timothee Chalamet.

Actrița în cauză e Anamaria Vartolomei, de origine română, care a fost surprinsă recent în compania lui Chalamet, iubitul lui Kylie Jenner.

Cei 2 nu au fost surprinși într-un context amoros, dar imaginile deja au dus la numeroase zvonuri, în ciuda lipsei de dovezi, scrie IMDB.

Incidentul a avut loc în timpul ultimei apariții a lui Chalamet la Paris, unde a fost văzut alături de Vartolomei.

Pe Internet a apărut un video în care Chalamet și Vartolomei mergeau unul lângă altul, care a dat naștere mai multor zvonuri, inclusiv că cei 2 nu voiau să fie văzuți împreună.

După ce video-ul a fost publicat online, mai mulți fani ai actorului au susținut că cei 2 au încercat să evite camerele atunci când au realizat că au fost surprinși împreună. De la acest video, au apărut numerose zvonuri legate de o potențială relație, deși Chalamet e împreună cu Kylie Jenner de mai mulți ani.

În timp ce Chalamet și Jenner sunt cunoscuți la nivel mondial, Vartolomei a început să își facă un renume internațional în ultimii ani. A apărut în filme alături de Robert Pattinson și Diane Kruger, printre numeroase alte pelicule notabile.

Actrița s-a născut în România, a fost crescută în Franța și a început să joace de la o vârstă fragedă. Primul său rol notabil a fost în drama psihologică My Little Princess, din 2011, în care a interpretat-o pe Violetta.

Se pare că experiența a avut un impact semnificativ asupra ei și, din acel punct, actrița „nu și-a mai dorit să facă nimic altceva”.

„E dificil să faci o proiecție, pentru că mediul de care sunt pasionată și în care am decis să activez nu permite asta,” a declarat Vartolomei. „E greu să te simți actriță când totul se poate opri într-o clipă. Dar sper, cu voia lui Dumnezeu, să îmbătrânesc pe platoul de filmare.”

Deși Vartolomei și-a făcut un nume în cinematografia franceză cu roluri principale în filme precum Happening și în seriale precum The Seduction, anul trecut a avut un rol internațional în comedia neagră Mickey 17, film în care a jucat alături de Robert Pattinson.

Cine e Anamaria Vartolomei

Vartolomei s-a născut în Bacău în 1999 și a fost crescută de bunici în satul Plopu până la vârsta de 6 ani, deoarece părinții ei plecaseră în Franța când ea era încă foarte mică, scrie People.

„Părinții mei au plecat din țară ca să construiască un viitor mai bun și să ofere o șansă mai mare, mai generoasă,” a declarat Vartolomei. „M-am alăturat lor când aveam 6 ani și aici ne-am stabilit, am crescut, ne-am dezvoltat.”

Actrița a dezvăluit că tatăl său deținea o firmă de construcții și lucra pentru o actriță de teatru care l-a sfătuit să își înscrie fiica pe un site de casting. Așa a ajuns să obțină rolul din My Little Princess, la vârsta de 10 ani.

Vartolomei a apărut în mai multe filme franceze, inclusiv The Royal Exchange (2017) și Just Kids (2019). Vartolomei a jucat în drama Happening (2021) și a interpretat-o pe actrița franceză Maria Schneider într-un film biografic despre producția controversată a filmului Ultimul tango la Paris.

Vartolomei a dezvăluit în 2025 că și-a șters conturile de pe rețelele sociale, pentru că le consideră „prea toxice”.

„Dezvoltasem un fel de complex,” a dezvăluit actrița. „Mă comparam cu alții și cu standarde de frumusețe de neatins. Pot înțelege de ce oamenii se simt confortabil cu ideea asta și poate fi chiar o modalitate de a te deschide către societate, dar nu voi regreta niciodată decizia mea.”