Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Actrița de origine română implicată într-un scandal amoros cu iubitul lui Kylie Jenner. Cine e Anamaria Vartolomei

Actrița de origine română implicată într-un scandal amoros cu iubitul lui Kylie Jenner. Cine e Anamaria Vartolomei

O actriță de origine română e implicată într-un scandal amoros cu iubitul lui Kylie Jenner, după ce au apărut imagini cu aceasta în compania lui Timothee Chalamet.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 06 Februarie 2026, 17:29 | Actualizat Vineri, 06 Februarie 2026, 17:33
Timothee Chalamet și Kylie Jenner au o relație de aproximativ 3 ani | Getty Images

Actrița în cauză e Anamaria Vartolomei, de origine română, care a fost surprinsă recent în compania lui Chalamet, iubitul lui Kylie Jenner.

Cei 2 nu au fost surprinși într-un context amoros, dar imaginile deja au dus la numeroase zvonuri, în ciuda lipsei de dovezi, scrie IMDB.

Incidentul a avut loc în timpul ultimei apariții a lui Chalamet la Paris, unde a fost văzut alături de Vartolomei.

Pe Internet a apărut un video în care Chalamet și Vartolomei mergeau unul lângă altul, care a dat naștere mai multor zvonuri, inclusiv că cei 2 nu voiau să fie văzuți împreună.

Articolul continuă după reclamă

Actrița de origine română implicată într-un scandal amoros cu iubitul lui Kylie Jenner

După ce video-ul a fost publicat online, mai mulți fani ai actorului au susținut că cei 2 au încercat să evite camerele atunci când au realizat că au fost surprinși împreună. De la acest video, au apărut numerose zvonuri legate de o potențială relație, deși Chalamet e împreună cu Kylie Jenner de mai mulți ani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În timp ce Chalamet și Jenner sunt cunoscuți la nivel mondial, Vartolomei a început să își facă un renume internațional în ultimii ani. A apărut în filme alături de Robert Pattinson și Diane Kruger, printre numeroase alte pelicule notabile.

Actrița s-a născut în România, a fost crescută în Franța și a început să joace de la o vârstă fragedă. Primul său rol notabil a fost în drama psihologică My Little Princess, din 2011, în care a interpretat-o pe Violetta.

Se pare că experiența a avut un impact semnificativ asupra ei și, din acel punct, actrița „nu și-a mai dorit să facă nimic altceva”.

„E dificil să faci o proiecție, pentru că mediul de care sunt pasionată și în care am decis să activez nu permite asta,” a declarat Vartolomei. „E greu să te simți actriță când totul se poate opri într-o clipă. Dar sper, cu voia lui Dumnezeu, să îmbătrânesc pe platoul de filmare.”

Deși Vartolomei și-a făcut un nume în cinematografia franceză cu roluri principale în filme precum Happening și în seriale precum The Seduction, anul trecut a avut un rol internațional în comedia neagră Mickey 17, film în care a jucat alături de Robert Pattinson.

Cine e Anamaria Vartolomei

Vartolomei s-a născut în Bacău în 1999 și a fost crescută de bunici în satul Plopu până la vârsta de 6 ani, deoarece părinții ei plecaseră în Franța când ea era încă foarte mică, scrie People.

„Părinții mei au plecat din țară ca să construiască un viitor mai bun și să ofere o șansă mai mare, mai generoasă,” a declarat Vartolomei. „M-am alăturat lor când aveam 6 ani și aici ne-am stabilit, am crescut, ne-am dezvoltat.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Actrița a dezvăluit că tatăl său deținea o firmă de construcții și lucra pentru o actriță de teatru care l-a sfătuit să își înscrie fiica pe un site de casting. Așa a ajuns să obțină rolul din My Little Princess, la vârsta de 10 ani.

Vartolomei a apărut în mai multe filme franceze, inclusiv The Royal Exchange (2017) și Just Kids (2019). Vartolomei a jucat în drama Happening (2021) și a interpretat-o pe actrița franceză Maria Schneider într-un film biografic despre producția controversată a filmului Ultimul tango la Paris.

Vartolomei a dezvăluit în 2025 că și-a șters conturile de pe rețelele sociale, pentru că le consideră „prea toxice”.

„Dezvoltasem un fel de complex,” a dezvăluit actrița. „Mă comparam cu alții și cu standarde de frumusețe de neatins. Pot înțelege de ce oamenii se simt confortabil cu ideea asta și poate fi chiar o modalitate de a te deschide către societate, dar nu voi regreta niciodată decizia mea.”

Prima imagine cu Sebastian Stan în filmul regizat de Cristian Mungiu. Transformarea incredibilă a celebrului actor... Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro...
Înapoi la Homepage
AS.ro Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Observatornews.ro O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro
Antena 3 Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
SpyNews Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Kim Kardashian a făcut declarații despre relația cu Kanye West. Are un nou iubit, dar încă e legată de fostul soț
Kim Kardashian a făcut declarații despre relația cu Kanye West. Are un nou iubit, dar încă e legată de fostul soț Catine.ro
Prima imagine cu Sebastian Stan în filmul regizat de Cristian Mungiu. Transformarea incredibilă a celebrului actor
Prima imagine cu Sebastian Stan în filmul regizat de Cristian Mungiu. Transformarea incredibilă a celebrului actor
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a... Elle
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cartofi dulci copți, umpluți cu brânză feta și ceapă verde
Cartofi dulci copți, umpluți cu brânză feta și ceapă verde HelloTaste.ro
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Mircea Lucescu, transportat în străinătate! Medicii români au luat decizia
Mircea Lucescu, transportat în străinătate! Medicii români au luat decizia BZI
Bulgarii iar „ne-au luat fața”! Participă în locul României la cel mai important târg de turism din țara noastră
Bulgarii iar „ne-au luat fața”! Participă în locul României la cel mai important târg de turism din țara... Jurnalul
Mira și Andrei Bănuță, o nouă relație? Artistul a recunoscut totul: Există o chimie între noi...
Mira și Andrei Bănuță, o nouă relație? Artistul a recunoscut totul: Există o chimie între noi... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Judeţele în care a plouat într-o zi cât pentru o lună. Zeci de familii, izolate:
Judeţele în care a plouat într-o zi cât pentru o lună. Zeci de familii, izolate: "Se va strica tot ce e aici" Observator
Uleiul de floarea-soarelui: beneficii, proprietăți și efecte adverse
Uleiul de floarea-soarelui: beneficii, proprietăți și efecte adverse MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor
De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Gem de portocale. Rețeta unui gem cu aromă intensă și gust echilibrat
Gem de portocale. Rețeta unui gem cu aromă intensă și gust echilibrat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x